Лидеры продаж. Аналитики назвали цветы, которые чаще всего дарят 8 Марта

По данным флористов Flowwow, 14 февраля 2025 года чаще всего приобретали монобукеты (то есть из одного вида цветов), авторские букеты, а также цветы в коробках. Нередко дарили клубнику в шоколаде (спрос взлетел на 172%), бенто-торты (на 55%), мягкие игрушки (на 23%) и наборы шаров (на 99%). Также в список лидеров вошел дубайский шоколад.