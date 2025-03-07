Лидеры продаж. Аналитики назвали цветы, которые чаще всего дарят 8 Марта

Самыми популярными цветами, которые вручают женщинам, остаются розы и тюльпаны. Однако спрос покупателей постепенно трансформируется.
Как сообщает «Роскачество», аналитики платформы «Чек индекс» сравнили спрос на несколько видов цветов в феврале этого и прошлого годов.
Оказалось, что тюльпаны за год стали покупать реже на 4%. Вместе с тем популярность роз выросла на 12%. Еще заметнее увеличился спрос на хризантемы (на 16%) и лилии (на 30%).
Как выяснило «Авито», за конец февраля и начало марта 2025 года лидерами по объему продаж стали букеты из роз (85%), тюльпанов (5%) и гипсофил (3%). Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то заметнее всего подскочили продажи орхидей (+44%), эустом (+41%) и гортензий (+37%).
По данным флористов Flowwow, 14 февраля 2025 года чаще всего приобретали монобукеты (то есть из одного вида цветов), авторские букеты, а также цветы в коробках. Нередко дарили клубнику в шоколаде (спрос взлетел на 172%), бенто-торты (на 55%), мягкие игрушки (на 23%) и наборы шаров (на 99%). Также в список лидеров вошел дубайский шоколад.
Кстати, недавно аналитики сервиса Mamba выяснили, что более половины опрошенных женщин не хотят на 8 Марта цветы. Особенно раздражают респонденток виртуальные букеты.