Лидеры онлайн. Бренды с маркетплейсов номинированы на премию «Товар года»

«Если брендов нет в физических магазинах, это не значит, что их нет в сознании потребителя. Рост e-com и онлайн-торговли стремительно меняет поведение покупателя: его выбор больше не ограничивается ассортиментом на полке, а переходит в онлайн, где принять решение о покупке может быть гораздо сложнее, — рассказал Вадим Зуйков, руководитель премии “Товар года”. — Рассматривая эти тренды как точки роста для премии, мы, очевидно, продолжим следовать своей основной цели — оставаться надежным ориентиром для потребителя. Теперь — и в самых быстрорастущих каналах продаж».