Лидеры онлайн. Бренды с маркетплейсов номинированы на премию «Товар года»

Удобство онлайн-заказа и более широкий ассортимент повышают доверие к товарам с маркетплейсов и стимулируют потребителя чаще возвращаться к продукции этих брендов. К таким выводам пришли эксперты национальной премии «Товар года», проанализировав перераспределение потребительских предпочтений в офлайн- и онлайн-каналах продаж FMCG-товаров.
На премию традиционно номинируются товары массового спроса, которые пользуются доверием потребителей и занимают лидирующие позиции на рынке. В этом году в их число впервые вошли бренды, представленные исключительно на маркетплейсах. Потребители отмечают, что товарное предложение на онлайн-площадках шире, а доступность продукции — выше. При этом путь от первого знакомства с брендом до безусловной лояльности занимает не годы, как в случае с розницей, а несколько недель.
Для брендов, доступных только онлайн, премия учредила специальные номинации — «Инновации» и «Новинки». На данный момент в ней представлены бренды техники для ухода за собой и бьюти-гаджетов (фены, щетки, массажеры), техники для комфорта и уюта (увлажнители, мойки воздуха), товаров для здоровья и инновационной косметики. По завершении премиального сезона победители в каждой категории получат право использовать символ премии — узнаваемую золотую звезду — для маркировки карточек товара и продвижения на маркетплейсах.
«Если брендов нет в физических магазинах, это не значит, что их нет в сознании потребителя. Рост e-com и онлайн-торговли стремительно меняет поведение покупателя: его выбор больше не ограничивается ассортиментом на полке, а переходит в онлайн, где принять решение о покупке может быть гораздо сложнее, — рассказал Вадим Зуйков, руководитель премии “Товар года”. — Рассматривая эти тренды как точки роста для премии, мы, очевидно, продолжим следовать своей основной цели — оставаться надежным ориентиром для потребителя. Теперь — и в самых быстрорастущих каналах продаж».