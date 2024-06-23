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Лидер Weezer Куомо заявил, что готов помочь Тейлор Свифт с записью рок-альбома

Солист инди-рок-группы Weezer Риверс Куомо заявил, что если Тейлор Свифт обратится к нему за помощью в записи рок-альбома, он с радостью примет предложение. Однако музыкант пошутил, что ему «скорее позвонит Майли Сайрус».

Источник: Reuters

Бывшая исполнительница главной роли в сериале «Ханна Монтана» (2006−2011) проявляет куда больше интереса к рок-музыке, нежели ее коллега. Тем не менее в 2009-м Тейлор познакомилась с Риверсом на съемках рекламы для ритм-игры Band Hero (2009), в которой также участвовали Трэвис Баркер (blink-182) и Пит Венц (Fall Out Boy). Рассказывая об этом проекте, певица назвала рок-музыкантов «своими героями», однако, возможная коллаборация не обсуждалась, сообщает NME.

Куомо также подчеркнул, что у него остались положительные впечатления от знакомства с 20-летней на тот момент певицей. Музыкант назвал ее «человеком, рожденным быть лидером».

Однако исключать сотрудничества совсем не стоит. В прошлом году Свифт выпустила совместные песни с Fall Out Boy и солисткой рок-группы Paramore Хейли Уильямс. Оба трека вышли в переизданную версию альбома Speak Now, впервые увидевшего свет в 2010 году.