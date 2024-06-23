Лидер Weezer Куомо заявил, что готов помочь Тейлор Свифт с записью рок-альбома

Бывшая исполнительница главной роли в сериале «Ханна Монтана» (2006−2011) проявляет куда больше интереса к рок-музыке, нежели ее коллега. Тем не менее в 2009-м Тейлор познакомилась с Риверсом на съемках рекламы для ритм-игры Band Hero (2009), в которой также участвовали Трэвис Баркер (blink-182) и Пит Венц (Fall Out Boy). Рассказывая об этом проекте, певица назвала рок-музыкантов «своими героями», однако, возможная коллаборация не обсуждалась, сообщает NME.