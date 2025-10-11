Популярные темы
Лидер КНДР заявил о поддержке России в украинском вопросе

Ким Чен Ын также назвал президента России Владимира Путина «своим самым близким другом».

Источник: AP 2024

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. КНДР поддерживает власти и народ России в их стремлении устранить первопричины украинского кризиса. Об этом заявил председатель государственных дел Ким Чен Ын в ходе переговоров с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Всегда быть рядом с Москвой — это незыблемый выбор правительства нашей республики. По поводу украинского вопроса: позиция КНДР, как союзника России, остается ясной и последовательной», — сказал Ким Чен Ын. Кадры переговоров, состоявшихся 10 октября в Пхеньяне, опубликованы 11 октября на странице Медведева во «ВКонтакте».

«Мы в соответствии с духом договора [о всеобъемлющем стратегическом партнерстве] будем всегда поддерживать позицию правительства и народа России, которые стремятся устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность», — добавил лидер КНДР. Ким Чен Ын также назвал президента РФ Владимира Путина «своим самым близким другом».

В ответ Медведев сказал, что Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке СВО.

В ходе визита Путина в Пхеньян в июне 2024 года РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает пункт об оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
