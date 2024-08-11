Лидер Bullet For My Valentine Мэтт Так заявил, что жизнь в туре подойдет не всем

На первых порах фронтмену было особенно тяжело: он сравнил это время одновременно «с чем-то очень прекрасным» и «автомобильным крушением». Так подчеркнул, что за 20 лет творческого пути и он, и его коллеги смогли к этому привыкнуть. Слова музыканта передает Blabbermouth.