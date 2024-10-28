Лицо хочет в отпуск. Врач рассказала о нюансах усталого типа старения

Для усталого типа старения характерно некоторое снижение упругости кожи, которое еще называют незначительным. То есть лицо уже не такое юное и свежее, но еще и не отмечается каких-то глубоких и заметных морщин. Единственное — если есть мешки под глазами — например, женщина страдает от них всю жизнь, то в этом случае они станут более выраженными. Кроме того, глядя в зеркало, можно отметить, что опустились уголки губ. Именно из-за этого, а также от синяков и мешков под глазами лицо визуально выглядит уставшим.