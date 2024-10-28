Лицо хочет в отпуск. Врач рассказала о нюансах усталого типа старения

В градации косметологов есть разные типы проблем со старением. Так, например, нередко можно услышать термин «усталый тип старения». Что же это значит, как выглядит лицо в такой ситуации и каким образом можно замедлить старение, aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Для усталого типа старения характерно некоторое снижение упругости кожи, которое еще называют незначительным. То есть лицо уже не такое юное и свежее, но еще и не отмечается каких-то глубоких и заметных морщин. Единственное — если есть мешки под глазами — например, женщина страдает от них всю жизнь, то в этом случае они станут более выраженными. Кроме того, глядя в зеркало, можно отметить, что опустились уголки губ. Именно из-за этого, а также от синяков и мешков под глазами лицо визуально выглядит уставшим.
Усталому типу старения подвержены женщины с нормальным весом, у которых кожа либо сухая, либо нормальная, также у них мелкие черты лица.
Несмотря на звучащее слово «старение», такой тип изменения внешности лучше всего сохраняется при возрастных изменениях.
Ситуация может усугубляться, если человек не высыпается. Но если восполнить дефицит сна, можно заметить, что кожа слегка посвежела.
Такой тип старения отличается как негативными, так и позитивными моментами. Из основных плюсов можно выделить тот факт, что кожу можно восстановить с помощью специальных средств и методик. При надлежащей профилактике эффект можно будет закрепить на более долгий срок. Это связано с тем, что овал лица остается четким.
Кроме того, на усталый тип старения очень сильно влияют вредные привычки — алкоголь, курение. Негативно отражаются на состоянии кожи и стрессы.
Как спасти лицо?
В первую очередь, конечно же, требуется коррекция образа жизни. Для усталого типа старения здоровый и полноценный сон — обязательное условие. Ведь любые недосыпы будут только подчеркивать проблему.
Также стоит обратить внимание на регулярные процедуры массажа, которые приведут кожу в тонус и дадут ей заряд бодрости. Именно массажи способствуют разгону лимфы, убирают отеки, улучшают микроциркуляцию. Единственное — массажи не должны быть слишком растягивающими.
Из числа аппаратных методик можно подключить лазерное омоложение, когда на эпидермис оказывается световое и тепловое влияние, что способствует выработке коллагена и эластина, кожа визуально подтягивается.
С их помощью обеспечивается лифтинговый эффект, происходит дренаж. Кожа улучшается в целом, следы усталости пропадают.
Не забудьте и о наполнении косметички. Потребуются средства с высокой концентрацией питательных веществ. Это могут быть сыворотки и маски, также можно подключить антиоксидантную косметику, которая позволит бороться со свободными радикалами, дополнительно отравляющими кожу. Стоит присмотреться и к средствам с лифтинг-эффектом. Помните о должном увлажнении кожи — это помогает усилить ее защиту и упругость.
Для профилактики используйте воду — пить стоит побольше, чтобы насыщать клетки изнутри и выводить шлаки и токсины. Можно использовать, но лучше предварительно посоветовавшись со специалистом, контрастное умывание — оно также приведет кожу в тонус.