Личность Бэнкси скоро может быть раскрыта

В ходе подготовки к делу адвокату обвинения Эндрю Галлахеру удалось выяснить несколько моментов из биографии граффитиста, которые могут быть подтверждены свидетелями, фотоснимками и работами художника. Ганнингем, вероятно, жил в тех же местах в то время, когда появились некоторые произведения искусства Бэнкси, потому Галлахер опирался именно на это предположение.