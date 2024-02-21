Личность Бэнкси скоро может быть раскрыта

Скандально известный стрит-арт художник Бэнкси уже давно считается неуловимым. Многие улики указывают на то, что его зовут Робин Ганнингем, он из Бристоля и ему под 50. Однако нет ни одного доказанного источника, который подтвердил бы эту информацию.
На данный момент анонимный художник является объектом судебного иска Высокого суда правосудия. Творца обвиняющего его в клевете, при этом рассматриваемое дело способно его разоблачить, пишет The Mirror. Соответчиком является компания художника Pest Control Ltd, которая продает его работы.
В ходе подготовки к делу адвокату обвинения Эндрю Галлахеру удалось выяснить несколько моментов из биографии граффитиста, которые могут быть подтверждены свидетелями, фотоснимками и работами художника. Ганнингем, вероятно, жил в тех же местах в то время, когда появились некоторые произведения искусства Бэнкси, потому Галлахер опирался именно на это предположение.
Также Галлахер взял за основу фотографию Робина Ганнингема, сделанную на Ямайке в 2004 году. На ней изображен мужчина в синей рубашке и джинсах, с легкой улыбкой на лице и баллончиком краски у ног. В 2008 году она стала отправной точкой для большого расследования The Mirror, которое и выявило немногочисленные данные из биографии граффитиста.
Фотография была сделана Питером Дином Рикардсом, который утверждал, что это Бэнкси. Он поссорился с художником и дал интервью в одну из газет, отдав журналистам снимок. Итак, опираясь на фотографию и предположение, адвокату стало известно, что:
- В 1998 году Робин Ганнингем жил в Истоне, Бристоль — тогда же появился знак «Милд-Милд-Вест» с изображением чучела медведя с зажигательной смесью.
- Два года спустя его фирменная работа появилась в Лондоне, когда Робин жил в квартире в Хакни. Его бывший сосед по квартире и приятель Люк Иган ранее сказал: «Я жил с парнем, с Робином Ганнингемом. Но тогда он не был [Бэнкси]. Я все равно не думаю, что Бэнкси тогда был рядом».
- Предполагается, что художник женат на лоббистке Джой Миллуорд. Пара связала себя узами брака в Лас-Вегасе в 2006 году. Также вероятно, что они встретились в 2003 году — примерно в то время, когда она начала работать на члена парламента от лейбористской партии Остина Митчелла.
- На фотографии с Ямайки, появившейся в 2008 году, изображен мужчина в темных джинсах и темно-синей рубашке на пуговицах поверх белой футболки, окруженный трафаретами и аэрозольной краской.
- Бывший куратор бристольской галереи Here Камилла Стейси купила недвижимость, которую Ганнингем и Иган арендовали в 2000 году. Она сказала, что многие вещи были покрыты аэрозольной краской, из-за чего их пришлось выбросить.
- Ганнингем родился в 1973 году и учился в Бристольской кафедральной школе.
- Он вырос в районе Клифтона и имеет старшую сестру Сару.
- Его отец Питер Гордон Ганнингем был менеджером по контрактам на пенсии в районе Уайтхолла, а мама Памела Энн Докин-Джонс — секретарем директора компании.
- Поиски информации на данный момент продолжаются.
Недавно антивоенное граффити Бэнкси украли спустя час после появления.
Олеся Маевская