«Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет»: Дуров встал на защиту демократии в Румынии

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед сегодняшними выборами президента в этой республике.
«Западноевропейское правительство (угадайте какое (при этом Дуров использовал иконку багета — прим. ред.) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами», — написал Дуров.
Глава мессенджера подчеркнул, что категорически отказался от этого. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы, указал он.
Он отметил, что Запад не может «защищать демократию», разрушая демократию. А также не может «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого, добавил владелец платформы.
Как писал сайт KP.RU, ранее Павел Дуров заявил, что за 12 лет работы мессенджер Telegram не раскрыл ни одного личного сообщения. По закону о цифровых услугах, платформа может передать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых при наличии судебного приказа, уточнил он. По его словам, в случае необходимости могут быть раскрыты только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий. Технически невозможно обеспечить, чтобы доступ к бэкдору был только у правоохранительных органов, подчеркнул Дуров.