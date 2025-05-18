«Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет»: Дуров встал на защиту демократии в Румынии

Как писал сайт KP.RU, ранее Павел Дуров заявил, что за 12 лет работы мессенджер Telegram не раскрыл ни одного личного сообщения. По закону о цифровых услугах, платформа может передать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых при наличии судебного приказа, уточнил он. По его словам, в случае необходимости могут быть раскрыты только IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий. Технически невозможно обеспечить, чтобы доступ к бэкдору был только у правоохранительных органов, подчеркнул Дуров.