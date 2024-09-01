Льгота со скидкой. Кому и с какого возраста можно не платить за капремонт

«Соответственно, важно иметь в виду, что если у пенсионера площадь превышает нормативную, то при расчете данной компенсации она будет учтена не вся, а только нормативная, — объяснил эксперт. — Неработающим пенсионерам, достигшим 70 лет, такая компенсация производится в размере 50% от полученного расчета, а начиная с 80-летнего возраста — 100%».