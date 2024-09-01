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Льгота со скидкой. Кому и с какого возраста можно не платить за капремонт

Мера действует не во всех регионах и не для всех пенсионеров.

Источник: Shutterstock

Пенсионерам полагается льгота в виде компенсации части взносов за капитальный ремонт. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, кто и с какого возраста ее может получить, а кто под эту меру поддержки не подпадает и вовсе.

По словам эксперта, такая возможность прописана в Жилищном кодексе, но расчет данной суммы осуществляется с учетом минимального размера взноса на капитальный ремонт на один метр площади, а также регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, который используется, например, и при назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Соответственно, важно иметь в виду, что если у пенсионера площадь превышает нормативную, то при расчете данной компенсации она будет учтена не вся, а только нормативная, — объяснил эксперт. — Неработающим пенсионерам, достигшим 70 лет, такая компенсация производится в размере 50% от полученного расчета, а начиная с 80-летнего возраста — 100%».

Но такая компенсационная выплата предоставляется только одиноко проживающему неработающему пенсионеру соответствующего возраста (начиная с 70 или 80 лет), а также при совместном проживании с другими неработающими гражданами пенсионного возраста, инвалидами 1 и 2 групп, уточнил Балынин.

«Также важно отметить, что данная компенсационная выплата вводится региональным законом и предоставляется не во всех субъектах Российской Федерации, — заключил эксперт. — Для получения точной информации необходимо обращаться в органы исполнительной власти соответствующего региона».

Однако в вопросах льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг пенсионерам и тем, кто пока не вышел на заслуженный отдых, стоит быть осторожнее.

Ранее в РФ начали орудовать телефонные мошенники, которые обещали гражданам, достигшим 50-летнего возраста, скидку на оплату электроэнергии. Когда доверчивые россияне начинали заполнять анкету на предоставление этой услуги, злоумышленники получали доступ к их персональным данным.