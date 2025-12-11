Левитт: Уиткофф и другие чиновники США прямо сейчас ведут переговоры по Украине

Спецпосланник главы американской администрации Стив Уиткофф и другие чиновники США «буквально сейчас» продолжают вести переговоры с Россией и Украиной по урегулированию украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально сейчас, чтобы понять, есть ли реальный шанс на подписание мирного соглашения», — сказала она журналистам.
Также Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине.
Кроме того, она подчеркнула, что американский лидер проинформирован о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.