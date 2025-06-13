Лев вышел из тени: военный расклад и уязвимость Ирана

Во-вторых, Генеральный штаб Израиля сообщил, что ВВС страны подняты для перехвата иранских дронов-камикадзе и ракет за пределами границ Израиля. Так уже было в апреле 2024 года во время массированного удара Тегерана по Израилю, когда многие дроны, крылатые и баллистические ракеты были сбиты израильскими, иорданскими, американскими и британскими ВВС и силами ПВО над Ираком, Сирией и Иорданией. Хотя Иордания уже начала сбивать дроны над своей территорией, ни США, ни Великобритания пока не включились в этот процесс. Возможно, это вопрос времени и согласования политики.