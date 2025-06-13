Лев вышел из тени: военный расклад и уязвимость Ирана

В ночь 13 июня Израиль нанес комбинированный удар ВВС и ВМС в рамках операции «Ам Ке-Лави» («Народ как лев» или «Восстающий лев») по объектам военной инфраструктуры и ядерной программы Ирана. Сообщается, что в ходе атаки был серьезно поврежден ядерный объект (предприятие для обогащения урана) в Натанзе, убиты глава Корпуса стражей Исламской революции генерал Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба Ирана Мухаммед Багери, иранские ученые-ядерщики президент Исламского университета «Азад» Мохаммад Мехди Техранчи, бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси.
В течение дня информация о реальном ущербе, несомненно, будет уточняться и дополняться. Так, по состоянию на 12:30 13 июня сообщается о десяти взрывах в районе аэропорта Тебриза и других объектов в провинции Восточный Азербайджан.
Реакция США и Британии
Во-первых, примечательна позиция США, которые попытались буквально «спрятаться в домике», призвав Иран воздержаться от ударов по американским объектам и персоналу на территории Ближнего Востока.
Вашингтон публично заявил, что Израиль провел свою атаку в одностороннем порядке, США не участвовали в ударах и рассчитывали на очередной раунд переговоров с Ираном.
Вместе с тем именно США в последние недели осуществляли поставки военной техники и вооружения на Ближний Восток. Так, например, около 20 тыс. зенитных ракет, обещанных ранее Украине для борьбы с дронами, были перенаправлены на Ближний Восток «в интересах безопасности американских граждан и территории». Вероятно, часть этих ракет была поставлена Израилю. Вместе с тем на Ближнем Востоке нет государств, кроме Ирана и его прокси-сил, которые могут создать хоть какую-то угрозу американским военным базам в регионе.
Израиль и Иран на карте мира
Таким образом, Пентагон откровенно лукавит, заявляя, что израильский удар не был согласован. Великобритания пока заявила лишь, что не оказывала поддержку в ударе 13 июня. Однако это не означает отсутствия поддержки в будущем. Особенно с учетом опыта Соединенного Королевства в проведении информационно-диверсионных операций.
Действия Израиля
Во-вторых, Генеральный штаб Израиля сообщил, что ВВС страны подняты для перехвата иранских дронов-камикадзе и ракет за пределами границ Израиля. Так уже было в апреле 2024 года во время массированного удара Тегерана по Израилю, когда многие дроны, крылатые и баллистические ракеты были сбиты израильскими, иорданскими, американскими и британскими ВВС и силами ПВО над Ираком, Сирией и Иорданией. Хотя Иордания уже начала сбивать дроны над своей территорией, ни США, ни Великобритания пока не включились в этот процесс. Возможно, это вопрос времени и согласования политики.
В-третьих, судя по информации из открытых источников, израильский удар был совмещен с диверсиями агентов Моссада против ракетных объектов и инфраструктуры ПВО Тегерана. Это означает глубинные проблемы с безопасностью и контрдиверсионной борьбой в самом Иране. С учетом не слишком стабильной социально-политической обстановки внутри страны, эти агенты могут использоваться как инструмент для дестабилизации ситуации в Исламской республике в случае затяжного конфликта.
Дискредитация МАГАТЭ
В-четвертых, примечательно, что Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) не осудило удар Израиля по иранским ядерным объектам. В ответ Организация по атомной энергетике Ирана заявило, что МАГАТЭ «сделало себя соучастником израильской атаки». Собственно, уже не в первый раз Агентство дискредитирует себя, отказываясь комментировать ситуации, когда отдельные государства (Израиль, Украина) совершают акты ядерного терроризма. И открытым остается вопрос, не участвовали ли наблюдатели МАГАТЭ в наведении израильских ракет и дронов по иранским объектам.
Действия Ирана
В-пятых, Иран затребовал срочного заседания Совета Безопасности ООН. Россия, Турция и ряд других стран уже осудили действия Израиля. Однако еще ни разу за десятилетия палестино-израильского и ирано-израильского конфликтов СБООН не смог оказать действенное давление на Израиль. Несомненно, Тегеран сделает жесткие заявления для международного сообщества, однако сообщество проигнорирует их, как делало уже не раз. «Политика двойных стандартов» в ярчайшем исполнении: что дозволено Израилю, не дозволено никому (разве что Украине).
В-шестых, Тегеран, пытающийся играть по правилам, заявляя о готовности к переговорам с США и сдерживая себя в плане военных ударов по Израилю, в итоге оказался в уязвимом положении стороны, утратившей стратегическую инициативу.
Тегеран выпустил некоторое количество десятков дронов в сторону Израиля. Большинство из которых сбиты. И в ближайшее время, вероятно, нанесет дополнительные удары дронами, баллистическими и крылатыми ракетами (американские разведывательные структуры ранее уже сообщали о значительных запасах ракет у Ирана, в том числе гиперзвуковых). Однако Израиль ожидает этого ответа, готов к нему и, вероятнее всего, спланировал контрудар. Ведь помимо ядерной инфраструктуры на территории Исламской Республики располагается большое количество объектов нефтяной отрасли, которые могут стать целями израильских ударов (о чем уже заявил Тель-Авив). А это серьезная угроза экономической и энергетической безопасности страны.
В-седьмых, Израиль активно пытается оправдать свой удар, в ходе которого погибли в том числе мирные иранские граждане, заявляя о подготовке Тегераном широкомасштабной атаки с применением дронов и ракет, которую удалось сорвать. Однако одновременно с этим Тель-Авив призывает свое население готовится к долгой войне (сидению в защищенных бомбоубежищах) и ожидает ответного удара Ирана.
Тегеран вынужден играть по правилам противника и не имеет возможности выждать момента, когда Израиль «расслабится», потому что этой паузой воспользуются израильские и западные спецслужбы. Ограниченный иранский удар, вероятнее всего, будет отражен, а не ограниченный приведет к еще большим потерям для Тегерана, который вряд ли обладает способностью уничтожить Израиль одним ударом.
Таким образом, Иран находится в состоянии цугцванга — когда действие совершить необходимо, но любой шаг приведет лишь к ухудшению позиции.
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