Летучие мыши преодолевают гигантские расстояния, катаясь на бурях

С помощью миниатюрных датчиков, прикрепленных к спинам 71 летучей мыши, ученые наблюдали за их перемещениями в течение четырех недель. Данные показали, что летучие мыши выбирают ночи с особенными погодными условиями — перед приближением весеннего шторма. Когда теплый воздух поднимается, а атмосферное давление падает, создаются идеальные условия для «поездки» на хвостовом ветре. В такие ночи исследователи наблюдали массовые вылеты ночниц, которые двигались на большие расстояния, словно серферы, поймавшие волну.