Летучие мыши охраняют книги в португальской библиотеке

Библиотека Жуанина находится в португальском городе Коимбра, на территории местного университета. Она была построена во времена правления короля Жуана V, считается национальным памятником эпохи барокко и является популярной туристической достопримечательностью.
Библиотека может похвастаться не только красивыми интерьерами: здесь хранится 60 тысяч книг, большинству из которых больше ста лет. Сотрудники тщательно оберегают старинные книги от пыли, плесени, грибка и насекомых-вредителей, а помогают им в этом другие обитатели библиотеки — летучие мыши.
В библиотеке уже не первый век живут целые колонии этих существ — как рассказал сайт Atlas Obscura, сотрудники с ними не борются, а наоборот, признают вклад ночных млекопитающих в дело сохранения книг и борьбы с вредителями. В каком-то смысле летучие мыши выполняют функцию кошек: днем они прячутся в неприметных гнездах под потолком, а ночью летают по залам, охотясь на мошек и жучков, забежавших полакомиться старинной бумагой и клеем в ценных фолиантах. Разве что гладить их, посетители, скорее всего, не стремятся.
Первые упоминания о летучих мышах датируются уже концом XVIII века: в учетных книгах зафиксировано, что библиотека заказала в России большие кожаные полотна — по всей вероятности, чтобы уберечь мебель от ночных потоков гуано от мышей. Традиция сохранилась по сей день: сами книги скрыты за металлической сеткой, а мебель все также укутывают на ночь рулонами листовой кожи.
Кстати, как ни удивительно, это не единственная библиотека, в которой живут летучие мыши. Вторая — библиотека дворца Мафра. Этот дворец тоже находится в Португалии (в пригороде Лиссабона), и построили его тоже при короле Жуане V. Возможно, это как-то объясняет то, что, по словам сотрудников, мыши любят мочиться рядом с портретом короля Жуана V — возможно, отдают должное его познаниям в библиотечном деле.
В остальном сотрудники не вмешиваются в жизнь ночных хищников и особенно не следят за их судьбами: два вида делят книжное пространство, не особо взаимодействуя. Известно, что в библиотеке живет два вида летучих мышей: широкоухий складчатогуб и малый нетопырь. И тот, и другой вид — небольшие и проворные животные. Как это ни удивительно, сотрудники признаются, что процесс охоты летучих мышей никто ни разу не видел.
Тем не менее, вклад этих крохотных существ в общее дело признается официально: заместитель директора библиотеки Антониу Эужениу Майя ду Амарал даже называет их почетными библиотекарями. В 2015 году массивные деревянные двери библиотеки заменили на новые, но плотники специально сделали в них такие же зазоры, как в старых, чтобы мыши могли беспрепятственно вылетать из здания, когда вылетают ночью попить воды в реке. Некоторые специалисты даже предположили, что зазор в старых дверях появился не из-за деформации с веками, а тоже был оставлен нарочно с этой самой целью.
Сотрудники библиотеки уверены, что летучим мышам нравится их здание, потому что внутри и вокруг всегда тихо и спокойно, особенно по ночам. По библиотеке регулярно водят экскурсии в ходе которых нередко можно услышать мышиный писк. А чтобы увидеть мышь, лучше прийти в здание на вечерний концерт — в это время животные как раз начинают охоту, и в темноте сводов иногда можно увидеть их мелькающие тени.
А если вы не готовы ехать в Португалию, но посмотреть интересную библиотеку хочется, советуем изучить нашу подборку необычных и красивых библиотек в России, куда можно свободно попасть.