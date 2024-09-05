Летучие мыши охраняют книги в португальской библиотеке

Тем не менее, вклад этих крохотных существ в общее дело признается официально: заместитель директора библиотеки Антониу Эужениу Майя ду Амарал даже называет их почетными библиотекарями. В 2015 году массивные деревянные двери библиотеки заменили на новые, но плотники специально сделали в них такие же зазоры, как в старых, чтобы мыши могли беспрепятственно вылетать из здания, когда вылетают ночью попить воды в реке. Некоторые специалисты даже предположили, что зазор в старых дверях появился не из-за деформации с веками, а тоже был оставлен нарочно с этой самой целью.