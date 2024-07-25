Летучие мыши обладают сверхспособностью противостоять болезням

Многие люди боятся летучих мышей и впадают в ступор при встрече с ними. Дело в том, что эти существа нередко ассоциируются с вампирами, злом и даже самим Дьяволом. Кто-то беспокоится о болезнях, которые могут передавать крылатые, в том числе такие, как Covid-19, вызвавший пандемию.
Однако стоит отметить, что от бешеных собак умирает гораздо больше людей, чем от летучих мышей, а вирус гриппа передается через уток, и свиней, но ни одно из этих животных не вызывает такой страх.
Летучие мыши на самом деле являются одной из величайших историй успеха эволюции. Их предками были мелкие млекопитающие, которые передвигались на четвереньках и, вероятно, питались насекомыми, как это делают их современные сородичи.
Иммунный ответ связан с энергией?
У существ невероятно сильный иммунитет. И некоторые специалисты считают, что он развился благодаря тому, что летучие мыши научились летать. Это, в свою очередь, привело к долголетию и устойчивости к раку.
Летучим мышам нужно много энергии, чтобы ловить насекомых в полете, пикировать и переворачиваться в воздухе. Согласно одному исследованию, скорость метаболизма у этих существ в три-пять раз выше, чем у наземных млекопитающих аналогичного размера.
Митохондриям, клеточным двигателям, приходится работать усерднее, чтобы обеспечить мышь энергией. В качестве побочного эффекта они также производят химические вещества, называемые свободными радикалами, которые повреждают ДНК. Однако по мере старения у млекопитающих возрастала способность восстанавливать ДНК.
Еще один побочный эффект выработки энергии — повреждение митохондрий, в результате чего они могут показаться иммунной системе чужеродными веществами. Таким образом, полет может вызвать резкий иммунный ответ, что ведет к воспалению. Летучие мыши должны это контролировать. И исследования показали, что существа не только научились реагировать на вирусы, но и подавлять реакцию на них. Однако это только теория.
Гены, укрепляющие иммунитет
Другие исследования показали, что у летучих мышей есть несколько генов, которые как бы укрепляют иммунитет. Некоторые из них ученые перенесли лабораторным мышам. Так, грызуны получили устойчивость к гриппу.
Специалисты также задаются вопросом: существует ли иммунологическое преимущество, которым обладают все летучие мыши, которое работает с вирусами в целом, или устойчивость к болезням зависит от вида и истории его контакта с конкретными вирусами?
Некоторые виды являются резервуарными хозяевами, то есть вирусы живут внутри животного, не вызывая болезни. Предположительно, именно у него был бы иммунный ответ на микроорганизм, который бы отличался от родственного вида, который не подвергался воздействию вируса.
В одном из исследований у летучих мышей взяли образцы крови. У некоторых существ был обнаружена Эбола, но при этом само животное не болело. Возможно, оно эволюционировало вместе с этим вирусом, поэтому устойчивы к нему.
Таким образом, ученые предполагают, что летучие мыши развивались вместе с вирусами, из-за чего животные не только не болеют, но и не умирают от них.
Ученые пытаются раскрыть секреты иммунитета этих удивительных существ и узнать, возможно ли перенести гены, которые укрепляют иммунную систему рукокрылых, человеку. Но для этого нужно разгадать тайну этих невероятных существ.
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Анна Морозова