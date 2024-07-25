Летучие мыши обладают сверхспособностью противостоять болезням

Многие люди боятся летучих мышей и впадают в ступор при встрече с ними. Дело в том, что эти существа нередко ассоциируются с вампирами, злом и даже самим Дьяволом. Кто-то беспокоится о болезнях, которые могут передавать крылатые, в том числе такие, как Covid-19, вызвавший пандемию.