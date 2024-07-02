Летучие мыши могут мыслить подобно людям, выяснили ученые

«Другими словами, они могли оценить, сколько времени прошло с момента их последнего посещения каждого дерева, и знали, какие деревья плодоносили в течение короткого времени и больше не заслуживали посещения. Молодые неопытные летучие мыши не могли этого сделать, что указывает на то, что это приобретенный навык, которому нужно учиться», — отметили исследователи.