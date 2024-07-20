Летняя Казанская. Что можно и что нельзя делать 21 июля 2024 года

Чудотворная икона проявила себя уже во время этого шествия: от нее прозрели два слепца. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. А на месте обретения чудотворной иконы основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших постриг в этом монастыре, стали Матрона и ее мать.