Летняя Казанская. Что можно и что нельзя делать 21 июля 2024 года

21 июля 2024 года празднуется явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Верующие считают, что молитвенное обращение к Казанской иконе помогает исцелить болезни. Также ей молятся о помощи в учёбе и на работе. Ее принято дарить тем, кто принял крещение.
Что за икона Богородицы Казанская?
История этого образа началась в XVI веке. Когда Иван Грозный завоевал Казань, где исповедовали ислам, очень сложно было прибывшим в город православным священникам. В 1579 году в Казани начался сильнейший пожар, который местные стали воспринимать как гнев Бога против христианства.
Но в этот момент произошло чудо — местная девочка из православной семьи стрельца Онучина по имени Матрона увидела необычный сон. В нем Богородица указывала ей место, на котором находится ее икона. Сон повторялся регулярно и девочка рассказала о нем матери.
В конце концов родители вместе с ребенком отправились на указанное место. Они выкопали яму и в ней — прямо посреди пепелища — наткнулись на икону, завернутую в ткань.
По преданию эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, архиепископ Иеремия и местный градоначальник перенесли икону Крестным ходом в Благовещенский собор.
Чудотворная икона проявила себя уже во время этого шествия: от нее прозрели два слепца. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. А на месте обретения чудотворной иконы основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших постриг в этом монастыре, стали Матрона и ее мать.
Что нужно делать 21 июля 2024 года?
В этот день нужно переделать максимальное количество дел — не лениться и не откладывать на потом.
- Прекрасный день для купания в реках и озерах.
- Отличный день для бани.
- Хорошо пойти в лес и собрать там ягоды. То же можно проделать и в своем саду.
Что нельзя делать 21 июля 2024 года?
- Не стоит начинать путешествия.
- Нельзя лениться.
- Не надо начинать новые дела, лучше доделать старые.