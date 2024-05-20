Летние каникулы 2024: когда начинаются в детсаде и у школьников, в колледже и университете

Летние каникулы для школьников и студентов являются самым продолжительным временем отдыха за весь учебный год. Обучающиеся младших и средних классов с нетерпением ждут выставление итоговых оценок, а выпускники активно готовятся к предстоящему поступлению в другие учебные заведения. Подробнее о том, когда состоится последний звонок в 2024 году и как отдыхают школьники и студенты в училищах и вузах, — в материале «Известий».