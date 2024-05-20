Летние каникулы 2024: когда начинаются в детсаде и у школьников, в колледже и университете

Летние каникулы для школьников и студентов являются самым продолжительным временем отдыха за весь учебный год. Обучающиеся младших и средних классов с нетерпением ждут выставление итоговых оценок, а выпускники активно готовятся к предстоящему поступлению в другие учебные заведения. Подробнее о том, когда состоится последний звонок в 2024 году и как отдыхают школьники и студенты в училищах и вузах, — в материале «Известий».
Летние каникулы: когда в 2024 году
Перед началом учебного года в школах составляют график каникул на осень, зиму и весну. Рекомендованные даты отдыха устанавливает Министерство образования и науки. Однако окончательное решение о том, когда и сколько дней будут отдыхать ученики, остается за педагогическим советом учебных заведений.
— Не все учреждения берут на вооружение предложенные даты, график работы конкретно взятого учебного заведения может отличаться от рекомендованного. Каникулы также могут смещаться из-за карантинов, форс-мажоров или сложных климатических условий в холодное время года, когда занятия в школах невозможны, — рассказывает адвокат, управляющий партнер Legal Victory Office Владимир Чупраков.
Летние каникулы являются общепринятыми в дошкольных (детские сады), среднеобразовательных (школы), профессионально-технических (техникумы, колледжи и ПТУ) и высших учебных заведениях (институты и университеты). Как уточняет преподаватель математики, автор проекта «ЕГЭ Чемпион» Сергей Шестоков, исторически сложилось так, что летние каникулы длиннее других, поскольку в СССР все учебные заведения имели единый период отдыха. Он начинался со дня окончания учебного года и завершался 31 августа.
Летние каникулы 2024: в детском саду, в школе, в колледже и университете
В начале учебного года школы утверждают план работы, в котором также обозначают и даты каникул. Документ составляется на основе рекомендаций Минпросвещения и учитывает нормативную длительность учебного года. У первых классов должно быть 33 учебных недели в году, у остальных — 34 недели, отмечает Владимир Чупраков.
Ученики выпускных классов завершают учебный год в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации и учебным планом. Формально каникулы для них начинаются с конца мая, после чего обучающиеся приступают к сдаче ОГЭ (основной государственный экзамен для учеников 9 класса) и ЕГЭ (единый государственный экзамен для 11 классов). Исходя из выбранных предметов, дети будут посещать школу практически до конца первого летнего месяца.
Так, в 2024 году в общеобразовательных школах каникулы для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов будут длиться с 26 мая по 31 августа, а для 2−8-х и 10 классов — с 1 июня по 31 августа. В соответствии с рекомендациями Минпросвещения, последний звонок будет организован 24 или 25 мая — дни выпадают на пятницу и субботу.
Учебный год в училищах и вузах несколько отличается от привычного школьного. Студенты обучаются по семестровой системе — после каждого полугодия выставляются итоговые оценки, которые заносятся в зачетную книжку. В связи с этим весь учебный период подразделяется на лекции и практические занятия, сессию и практику. Последнее традиционно назначается на лето, что сокращает каникулы с трех о двух месяцев.
Устоявшийся график летних каникул у студентов высших учебных заведений и колледжей — с 1 июля по 31 августа. По нормам, установленным СанПиН, летний отдых у студентов должен длиться не менее шести недель, а общее количество каникулярных недель в течение года должно быть не меньше восьми недель.
Детские сады продолжают работу летом. Правда, с учетом того, что посещаемость падает, а многие воспитатели уходят в отпуск, формат посещений может измениться. Например, в детском саду могут быть организованы сборные группы из воспитанников разных возрастов, а воспитателями будут временные замещающие педагоги. Писать дополнительные заявления для зачисления ребенка в дежурную группу родителям не нужно. Всю необходимую информацию предоставит воспитатель.
Летом обязательно соблюдается режим дня, который предполагает ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Для этого родителям следует заранее предупредить администрацию образовательной организации в соответствии с условиями договора.
— В соответствии с законодательством Российской Федерации, детский сад не имеет права заставить родителей снимать ребенка на летний период отпусков. Законом предусмотрено, что пребывание ребенка в детском саду является добровольным и осуществляется на основе договора между родителями и учреждением. Родители имеют право самостоятельно решать, когда и на какой срок забрать ребенка из детского сада, не нарушая установленные сроки и порядок оплаты за пребывание ребенка в учреждении, — подчеркивает юрист Ярослав Ермаков.
Однако в летний период некоторые детские сады закрываются на ремонт. В таком случае можно обратиться к департаменту образования с просьбой о предоставлении временного места в другом школьном учреждении.