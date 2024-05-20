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Летние каникулы 2024: когда начинаются в детсаде и у школьников, в колледже и университете

Долгожданные длинные каникулы наступят совсем скоро.

Источник: AP 2023

Летние каникулы для школьников и студентов являются самым продолжительным временем отдыха за весь учебный год. Обучающиеся младших и средних классов с нетерпением ждут выставление итоговых оценок, а выпускники активно готовятся к предстоящему поступлению в другие учебные заведения. Подробнее о том, когда состоится последний звонок в 2024 году и как отдыхают школьники и студенты в училищах и вузах, — в материале «Известий».

Летние каникулы: когда в 2024 году

Перед началом учебного года в школах составляют график каникул на осень, зиму и весну. Рекомендованные даты отдыха устанавливает Министерство образования и науки. Однако окончательное решение о том, когда и сколько дней будут отдыхать ученики, остается за педагогическим советом учебных заведений.

— Не все учреждения берут на вооружение предложенные даты, график работы конкретно взятого учебного заведения может отличаться от рекомендованного. Каникулы также могут смещаться из-за карантинов, форс-мажоров или сложных климатических условий в холодное время года, когда занятия в школах невозможны, — рассказывает адвокат, управляющий партнер Legal Victory Office Владимир Чупраков.

Летние каникулы являются общепринятыми в дошкольных (детские сады), среднеобразовательных (школы), профессионально-технических (техникумы, колледжи и ПТУ) и высших учебных заведениях (институты и университеты). Как уточняет преподаватель математики, автор проекта «ЕГЭ Чемпион» Сергей Шестоков, исторически сложилось так, что летние каникулы длиннее других, поскольку в СССР все учебные заведения имели единый период отдыха. Он начинался со дня окончания учебного года и завершался 31 августа.

В большинстве школ в 2024 году летние каникулы начнутся с 26 мая или 31 мая, в зависимости от системы обучения (четвертная или триместровая), и продлятся до конца августа.

Летние каникулы 2024: в детском саду, в школе, в колледже и университете

В начале учебного года школы утверждают план работы, в котором также обозначают и даты каникул. Документ составляется на основе рекомендаций Минпросвещения и учитывает нормативную длительность учебного года. У первых классов должно быть 33 учебных недели в году, у остальных — 34 недели, отмечает Владимир Чупраков.

Ученики выпускных классов завершают учебный год в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации и учебным планом. Формально каникулы для них начинаются с конца мая, после чего обучающиеся приступают к сдаче ОГЭ (основной государственный экзамен для учеников 9 класса) и ЕГЭ (единый государственный экзамен для 11 классов). Исходя из выбранных предметов, дети будут посещать школу практически до конца первого летнего месяца.

Так, в 2024 году в общеобразовательных школах каникулы для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов будут длиться с 26 мая по 31 августа, а для 2−8-х и 10 классов — с 1 июня по 31 августа. В соответствии с рекомендациями Минпросвещения, последний звонок будет организован 24 или 25 мая — дни выпадают на пятницу и субботу.

Учебный год в училищах и вузах несколько отличается от привычного школьного. Студенты обучаются по семестровой системе — после каждого полугодия выставляются итоговые оценки, которые заносятся в зачетную книжку. В связи с этим весь учебный период подразделяется на лекции и практические занятия, сессию и практику. Последнее традиционно назначается на лето, что сокращает каникулы с трех о двух месяцев.

Устоявшийся график летних каникул у студентов высших учебных заведений и колледжей — с 1 июля по 31 августа. По нормам, установленным СанПиН, летний отдых у студентов должен длиться не менее шести недель, а общее количество каникулярных недель в течение года должно быть не меньше восьми недель.

Детские сады продолжают работу летом. Правда, с учетом того, что посещаемость падает, а многие воспитатели уходят в отпуск, формат посещений может измениться. Например, в детском саду могут быть организованы сборные группы из воспитанников разных возрастов, а воспитателями будут временные замещающие педагоги. Писать дополнительные заявления для зачисления ребенка в дежурную группу родителям не нужно. Всю необходимую информацию предоставит воспитатель.

Летом обязательно соблюдается режим дня, который предполагает ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Дети могут и не посещать детский сад в период общих каникул, при этом место за ними сохранится.

Для этого родителям следует заранее предупредить администрацию образовательной организации в соответствии с условиями договора.

— В соответствии с законодательством Российской Федерации, детский сад не имеет права заставить родителей снимать ребенка на летний период отпусков. Законом предусмотрено, что пребывание ребенка в детском саду является добровольным и осуществляется на основе договора между родителями и учреждением. Родители имеют право самостоятельно решать, когда и на какой срок забрать ребенка из детского сада, не нарушая установленные сроки и порядок оплаты за пребывание ребенка в учреждении, — подчеркивает юрист Ярослав Ермаков.

Однако в летний период некоторые детские сады закрываются на ремонт. В таком случае можно обратиться к департаменту образования с просьбой о предоставлении временного места в другом школьном учреждении.