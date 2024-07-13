Летние хитрости. Топ-10 способов меньше платить за ЖКХ

Летом световой день длиннее, поэтому можно существенно сэкономить на освещении. Замените все лампочки на энергосберегающие или светодиодные — они потребляют в 5−10 раз меньше электричества. Максимально используйте естественное освещение. Раздвиньте шторы, помойте окна — и света будет достаточно даже в пасмурную погоду. Уезжаете надолго? Отключите из розеток все электроприборы — даже в режиме ожидания они потребляют электричество.