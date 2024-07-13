Летние хитрости. Топ-10 способов меньше платить за ЖКХ

Летом, когда все уезжают в отпуска или на дачу, расходы на квартплату можно значительно сократить, сообщил aif.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он перечислил десять лайфхаков, которые могут серьезно уменьшить сумму в платежках.
1) Установите и используйте счетчики на воду и электричество.
Летом, когда потребление ресурсов минимально, поэтому разница между нормативом и реальным расходом особенно заметна. В квартире стоит счетчик и все в разъездах — оплата ноль. Нет счетчика — придется платить так, как будет все дома, постоянно моются, готовят и пользуются туалетом.
Важно: показания счетчиков надо передавать каждый месяц, даже когда дома никого нет. Сделать это можно онлайн на сайте управляющей компании или поставщика услуг.
2) Экономьте на электричестве.
Летом световой день длиннее, поэтому можно существенно сэкономить на освещении. Замените все лампочки на энергосберегающие или светодиодные — они потребляют в 5−10 раз меньше электричества. Максимально используйте естественное освещение. Раздвиньте шторы, помойте окна — и света будет достаточно даже в пасмурную погоду. Уезжаете надолго? Отключите из розеток все электроприборы — даже в режиме ожидания они потребляют электричество.
3) Экономьте на воде.
Летом расход воды обычно увеличивается — мы чаще принимаем душ, поливаем цветы на балконе. Чтобы сократить затраты:
- Установите на краны и душевую лейку аэраторы — они обогащают воду воздухом, создавая более сильный напор при меньшем расходе.
- Закрывайте кран, когда чистите зубы или бреетесь.
- Принимайте душ вместо ванны — это экономит до 100 литров воды за один раз.
- Если уезжаете надолго, перекройте воду в квартире — это защитит от протечек и непредвиденных расходов.
4) Перекройте отопление.
Во многих городах отопление отключают в мае, но бывают и исключения. Если в вашем доме есть техническая возможность, отключите батареи самостоятельно с помощью запорных кранов. Летом в этом нет необходимости, а вы сэкономите на оплате тепла.
Важно: если у вас установлен теплосчетчик, не забудьте передать его показания в управляющую компанию, чтобы вам не начислили плату по нормативу.
5) Охладитесь без кондиционера.
На охлаждение дома нужно больше энергии, чем на обогрев. В жару можно использовать простые хитрости, которые помогут поддерживать комфортную температуру в квартире и без кондиционера.
- Проветривайте квартиру ночью, когда воздух прохладнее.
- Днем закрывайте окна и опускайте жалюзи, чтобы не пускать жару в помещение.
- Используйте вентиляторы — они потребляют в десять раз меньше энергии, чем кондиционер.
6) Требуйте перерасчета.
Уехали больше чем на пять дней? Это дает право на перерасчет коммуналки тем, у кого не установлены счетчики на воду или газ.
Что для этого нужно сделать:
- До отъезда подайте заявление в управляющую компанию.
- По возвращении предоставьте документы, подтверждающие ваше отсутствие (билеты, справку из санатория или от председателя дачного кооператива, путевку).
- Перерасчет сделают за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора.
7) Откажитесь от лишних услуг.
На время отпуска можно временно отключить:
- Стационарный телефон.
- Интернет.
- Кабельное ТВ.
Для этого достаточно просто позвонить провайдерам. Сделают или бесплатно, или возьмут за это символическую сумму.
8) Установите многотарифный счетчик на электричество.
Тогда можно запускать стиральную машинку и использовать мощные приборы в период, когда цена энергии минимальна. Обычно — ночью, но есть варианты и с дневными низкими ставками.
9) Устраните протечки.
Чаще всего подтекают краны и бачки унитазов — вы этой водой не пользуетесь, но счетчики она крутит точно также, как и та, что течет из крана. Перед отъездом надо проверить всю сантехнику. А еще лучше — перекрыть входной вентиль.
10) Подготовьтесь к зиме.
Чтобы и зимой за коммуналку платить поменьше, летом можно выполнить несколько простых операций:
- Заменить уплотнители на окнах и дверях.
- Утеплить балкон или лоджию.
- Установить теплоотражающие экраны за батареями.
«Осознанное потребление любых ресурсов, в том числе коммунальных, сильно сокращает расходы, — заключает Бондарь. — А перед отъездом отключите все приборы и ненужные услуги — это тоже важно для экономии».