Лестницу к мистическому источнику обнаружили в монастыре Пскова

Об этом сообщил официальный канал Псковской области. Историческая лестница центрального входа ведет туда, где находится святой источник. Специалисты выявили и многочисленные утраты архитектурных элементов. Есть утраты и дефекты каменных опорных столбов и самого подцерковья.
Исследование проводили архитекторы из Санкт-Петербурга вместе со специалистами Реставрационной мастерской Псковской епархии. Они считают, что в Рождественском храме, который является памятником архитектуры XVI века, необходимы срочные противоаварийные работы. Уже есть проект и смета.
Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера.
Сначала там был один пустынножитель — Онуфрий. Но к середине XVI века в обители стояли уже две церкви и проживали 12 монахов — русские и представители народности сету. Монастырь располагался недалеко от границы и часто подвергался разорениям. Сначала венгерское войско польского короля Стефана Батория разрушило деревянный монастырь. Все монахи были убиты. В 1710 году уже шведы напали на обитель.
Спокойнее монахи стали жить после Ништадского мира 1721 года, когда границы Российской империи сместились к берегам Балтийского моря.
Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.