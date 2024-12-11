Лестницу к мистическому источнику обнаружили в монастыре Пскова

Сначала там был один пустынножитель — Онуфрий. Но к середине XVI века в обители стояли уже две церкви и проживали 12 монахов — русские и представители народности сету. Монастырь располагался недалеко от границы и часто подвергался разорениям. Сначала венгерское войско польского короля Стефана Батория разрушило деревянный монастырь. Все монахи были убиты. В 1710 году уже шведы напали на обитель.