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Опубликованы работы победителей конкурса Wildlife photographer 2024

Среди работ — лесные дельфины, муравьиные войны и рой головастиков.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Этот престижный конкурс с 1965 года проводит Музей естественной истории Великобритании. В этом году в нем приняло участие 59 тысяч заявок из 117 стран. С 11 октября работы участников будут выставлены в музее, а полюбоваться ими онлайн можно уже сейчас.

Победителем этого года стал канадский фотожурналист Шейн Гросс за снимок «Рой жизни»: на нем изображены сотни крохотных головастиков западных лягушек, плывущих мимо стеблей лилий в озере Седар Лэйк на острове Ванкувер в поисках пищи и укрытия. Спустя три месяца после появления на свет головастики превращаются в полноценных лягушек, но 99% из них не доживает до этого момента.

Источник: Igor Metelskiy/WPTOY 2024

А в категории «Звери в естественной среде обитания» победил российский фотограф Игорь Метельский. Он работал юристом, но с 2009 года решил полностью посвятить себя фотографии. На снимке «Территория рыси» мы видим расслабленно потягивающееся животное на фоне снежного северного пейзажа. Рысь спокойно смотрит в камеру.

Фотограф нашел следы потенциальной добычи рыси в снегу вдали от цивилизации и поймал момент, когда хищник решил передохнуть. По словам фотографа, чтобы удачно снять рысь, он провел в этом лесу около полугода.

Ранее показывали самые смешные фотографии зверей этого года.