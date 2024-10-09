Опубликованы работы победителей конкурса Wildlife photographer 2024

Победителем этого года стал канадский фотожурналист Шейн Гросс за снимок «Рой жизни»: на нем изображены сотни крохотных головастиков западных лягушек, плывущих мимо стеблей лилий в озере Седар Лэйк на острове Ванкувер в поисках пищи и укрытия. Спустя три месяца после появления на свет головастики превращаются в полноценных лягушек, но 99% из них не доживает до этого момента.