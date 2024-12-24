Леопардов научились распознавать по рыку

Для эксперимента ученые установили 50 видеокамер с микрофонами на деревьях вдоль дорог и троп в Национальном парке Ньерере в Танзании. Это было сделано для того, чтобы запечатлеть леопардов и рисунка пятен на их шкурах, а также записать своеобразное рычание этих хищников. С помощью комплекса данных специалисты создали систему для анализа структуры вокализаций леопардов и распознавания по ним отдельных животных.