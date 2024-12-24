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Леопардов научились распознавать по рыку

У них неповторимые особенности рычания.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Международная группа ученых проверила, как биоакустика может помочь с распознаванием отдельных леопардов и оценкой размеров их популяции. Научная статья опубликована на сайте Эксетерского университета.

Леопарды обычно издают рык, похожий на кашель и скрежет пилы по древесине одновременно. Он может разноситься на расстояние не менее километра и служит в основном для привлечения партнеров по спариванию и обозначения своих прав на территорию.

Для эксперимента ученые установили 50 видеокамер с микрофонами на деревьях вдоль дорог и троп в Национальном парке Ньерере в Танзании. Это было сделано для того, чтобы запечатлеть леопардов и рисунка пятен на их шкурах, а также записать своеобразное рычание этих хищников. С помощью комплекса данных специалисты создали систему для анализа структуры вокализаций леопардов и распознавания по ним отдельных животных.

Новая система показала высокие результаты — она позволила идентифицировать леопардов с точностью до 93%. Дальнейшее использование технологии позволит ученым получить данные о плотности популяций диких кошек и изучить разнообразие используемые ими вокализации.

Ранее искусственный интеллект научился распознавать бобров по уникальному узору на хвосте.