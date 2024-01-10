Леопард нацпарка Приморья стал звездой престижного фотоконкурса
Снимок был отмечен среди 21000 работ.
Снимок был отмечен среди 21000 работ.
Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» фотографией дальневосточного леопарда. Кадр примечателен тем, что заслужил особое упоминание на всемирном конкурсе «Nature Photographer of the Year».
Фотоконкурс проводится уже девять лет и собирает самые лучшие кадры дикой природы со всего мира. Так, в 2023 году на конкурс прислали более 21 тысячи кадров из 96 стран, среди которых оказался и снимок дальневосточного леопарда из нацпарка.
Автор фотографии — известный фотограф дикой природы Сергей Горшков. Работа получила высокую оценку жюри престижного конкурса.
Сотрудники нацпарка отмечают, что участвуя в международных соревнованиях, фотографы знакомят огромную аудиторию с пятнистой кошкой и привлекают внимание мировой общественности к проблеме ее сохранения.
Недавно нацпарк показал видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья.
Олеся Маевская