Леопард нацпарка Приморья стал звездой престижного фотоконкурса

Фотоконкурс проводится уже девять лет и собирает самые лучшие кадры дикой природы со всего мира. Так, в 2023 году на конкурс прислали более 21 тысячи кадров из 96 стран, среди которых оказался и снимок дальневосточного леопарда из нацпарка.