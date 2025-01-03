Леопард-долгожитель Валера попал на камеры Приморского заповедника

Прежде всего, конечно, примечателен возраст зверя: в новом году ему исполняется 15 лет (в среднем дальневосточные леопарды живут 11−12). При этом Валера бодр и сохраняет энергичность: он тесно общается с противоположным полом (у заповедника даже есть снимки Валериного свидания в 2021 году).