Леопард-долгожитель Валера попал на камеры Приморского заповедника

«Земля леопарда» — Национальный парк рядом с Владивостоком, созданный в 2012 году. На 269 тысячах гектаров охраняемой природы проживают одни из самых редких кошачьих в мире: дальневосточные леопарды. Задача заповедника — сохранить этих животных и помочь им размножиться.
Сейчас здесь проживает всего 129 особей этого редкого вида.
Один из самых известных леопардов в парке — 14-летний самец по кличке Валера. 2 января хищник в очередной раз попал в объектив видеокамеры парка, в честь чего учреждение рассказало историю этого представителя кошачьих в своем телеграм-канале.
Прежде всего, конечно, примечателен возраст зверя: в новом году ему исполняется 15 лет (в среднем дальневосточные леопарды живут 11−12). При этом Валера бодр и сохраняет энергичность: он тесно общается с противоположным полом (у заповедника даже есть снимки Валериного свидания в 2021 году).
То, что леопард часто попадает в объектив фотоловушек, тоже говорит о его активности: зверь регулярно обходит свои владения и является рекордсменом по количеству снимков автоматическими камерами: Валера запечатлен на более 400 фотографиях.
Опознают хищника сотрудники благодаря уникальному узору из пятен на шерсти — еще он единственный леопард, который получил спутниковый ошейник.
Имя Валере подарил Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал», который стал «хранителем» животного.
Дальневосточные леопарды — не единственные редкие звери, которые проживают на территории заповедника. Кроме них, еще здесь водятся амурские тигры, дальневосточные лесные коты и много других менее редких зверей и птиц.
Ранее рассказывали про заповедник неподалеку от Мадейры, куда перед новым годом выпустили 1329 крохотных улиток: так ученые спасли два почти вымерших вида моллюсков.