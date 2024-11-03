Леониду Зорину 100 лет: как первый советский вундеркинд стал патриархом драмы

А Державин, «как всегда, в сторонке» — ведь он строит карьеру, и приходится ломать судьбу не кому-нибудь, а фронтовому другу… В самых драматичных сценах этой пьесы почти нет слов — но очень многое рассказано о сути предательства. И финал не слишком веселый. Есть ощущение, что те, кто доносил, те, кто ничего не замечал и те, кто сидел, никогда не найдут общего языка. Даже, если когда-то были друзьями. И рассказано об этом без нажима, даже без упоминания фамилии «Сталин».