Леониду Каневскому понравились мемы с его участием

«Мне дочка моя об этом рассказала. Говорит: “Ты знаешь, что ты — мем?” И показала все эти шутки с моими изображениями и фразами. Приятно, что среди этих мемов ни одного бестактного изображения, ни одного бестактного слова, уважительные и ироничные фразы. И вот это, конечно, мне приятно. Люди отнесутся уважительно — это самое главное», — заявил он в интервью, опубликованном на канале FAMETIME TV.