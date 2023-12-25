Леонардо Ди Каприо поздравил Казахстан с увеличением популяции сайгака

Ранее Международный союз охраны природы (IUCN) относил сайгаков к категории видов, находящихся «на грани исчезновения». Теперь организация перевела животных в категорию находящихся в состоянии, «близком к угрожаемому», поскольку популяция выросла с 48 тыс. особей в дикой природе в 2005 году до 1,9 млн особей.

«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий», — написал Ди Каприо. Он назвал сотрудничество властей республики с природоохранными организациями, университетами и учеными «ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях».

Сайгаки заселяли большую территорию в степях и полупустынях Евразии. К 1920-м годам эти животные были почти полностью истреблены. В основном их убивали ради рогов, которые используются в том числе в нетрадиционной медицине. Среди основных угроз виду, помимо браконьерства, — сокращение местообитаний и преграды на мутях миграции (например, железные дороги без специальных переходов для копытных).

Благодаря природоохранным мерам численность популяции сайгака к 1950-м годам превысила более 2 млн особей, однако после распада СССР осталось около 50 тыс. сайгаков. В 2002 году IUCN внесла этих животных в категорию видов, находящихся «в критическом состоянии».

Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Монголии и России. На территории Казахстана обитает около 98% мировой популяции сайгаков. В республике запрещены охота на сайгаков, а также хранение, сбыт, ввоз и перевозка животного. Предусмотренное наказание — ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.