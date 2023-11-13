Леннон делился с Маккартни переживаниями, каким его запомнят после смерти

Пол Маккартни в новом выпуске своего подкаста McCartney: A Life in Lyrics вспомнил об отношениях с коллегой по группе The Beatles Джоном Ленноном. По словам музыканта, последний думал о том, что будет после его смерти. Слова певца передает People.

«Помню, как он сказал мне: “Пол, я беспокоюсь о том, каким люди будут помнить меня, когда я умру”. Это меня немного шокировало», — вспомнил артист.

Вместе с тем Маккартни признался, что в таких случаях пытался приободрить Леннона. «Люди будут думать, что ты великий. Ты уже проделал достаточно работы, чтобы показать всем это», — говорил певец своему коллеге.

Маккартни также рассказал, что Леннон был одним из тех людей, с которыми было крайне просто работать.

«На самом деле это было очень легко, намного легче, чем многие думают. Все потому, что работали две головы. И это взаимодействие было просто чудом. И теперь я осознаю, что этого человека у меня нет», — заключил певец.

В то же время ранее Маккартни признавался, что нередко работе группы мешала Йоко Оно. По его словам, музыкантам порой приходилось терпеть супругу Джона Леннона, которая любила наведываться в их студию.