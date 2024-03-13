Американский певец, многократный лауреат «Грэмми» Ленни Кравиц получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает People.
На торжественной церемонии музыкант выразил благодарность и признался, что никогда не мог подумать, что его имя увековечат на «Аллее славы».
«Для меня невероятная честь находиться здесь. Увидеть свою звезду в окружении имен этих великих людей, которые за всю жизнь создали такие невероятные вещи, — это большая честь. Когда я был ребенком, то часто гулял по этим улицам, но почти всегда думал лишь о том, где буду спать ночью», — рассказал исполнитель.
Поддержать артиста пришли его дочь Зои Кравиц вместе со своим бойфрендом, актером Ченнингом Татумом. На церемонии также были замечены актер Дензел Вашингтон, давний друг певца, и актриса Марла Гиббс.
Сам Кравиц поблагодарил близких и признался, что для него очень ценно их внимание:
«Слава и популярность — это прекрасно, но если бы у меня не было людей, с которыми я мог бы поделиться своими достижениями, все было бы не так. Настоящий подарок — это увидеть здесь так много людей, которые знали меня почти всю жизнь и прошли этот путь вместе со мной».
В настоящее время исполнитель готовится выпустить свой 12-й студийный альбом, который выйдет 24 мая под названием Electric Blue Light. В октябре 2023 года Кравиц поделился синглом с предстоящей пластинки. Вместе с песней TK421 певец выпустил музыкальное видео, которое вызвало массовые обсуждения в Сети.