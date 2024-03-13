Ленни Кравиц получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

«Слава и популярность — это прекрасно, но если бы у меня не было людей, с которыми я мог бы поделиться своими достижениями, все было бы не так. Настоящий подарок — это увидеть здесь так много людей, которые знали меня почти всю жизнь и прошли этот путь вместе со мной».