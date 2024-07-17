Ленинградский вокзал в Москве закроют на ремонт

Ленинградский вокзал в Москве — один из важнейших в стране. Именно он связывает столицу с Санкт-Петербургом, отсюда каждый день отправляются «Сапсаны» и другие скоростные поезда.
С 11 августа вокзал закроют на капитальный ремонт. Поезда по-прежнему будут приходить сюда по расписанию без изменений, а вот пассажирам нужно будет обходить вокзал слева (к поездам дальнего следования) или справа (к пригородным поездам). Дептранс Москвы даже выпустил удобную схему того, как будет организовано движение.
Ленинградский вокзал — старейший в столице. Вокзал был открыт в 1849 году, и с тех пор реконструировался несколько раз. В последний раз здание вокзала реконструировали в 2008—2013 годах. В ходе реставрации зданию вернули многие элементы из первоначального проекта и приблизили его к историческому облику.
Георгий Мазуркевич