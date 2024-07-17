Ленинградский вокзал в Москве закроют на ремонт

Ленинградский вокзал — старейший в столице. Вокзал был открыт в 1849 году, и с тех пор реконструировался несколько раз. В последний раз здание вокзала реконструировали в 2008—2013 годах. В ходе реставрации зданию вернули многие элементы из первоначального проекта и приблизили его к историческому облику.