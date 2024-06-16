«Ленин — гриб»: как Сергей Курехин изменил телевидение России

«Я хочу быть одновременно Моцартом и Майклом Джексоном», — с этой фразы начался творческий путь Сергея Курехина. И во многом ему удалось реализовать свою мечту. Он был участником рок-группы, давал большие концерты с военными и симфоническими оркестрами, хорами, грузовиками, лошадьми и удавами. Позднее Курехин принял участие в телепрограмме «Пятое колесо», в котором рассказал, что Ленин — это гриб.
Выясняем, почему же Вождя Мирового пролетариата Курехин называл грибом и в чем смысл мистификаций.
«Ленин — гриб»
В 1988 году Ленинградское телевидение начало снимать выпуски публицистической телепрограммы «Пятое колесо». И самым знаменитым стал сюжет передачи под названием «Тихая поп-механика, или Шолохов и Курехин о грибах». Выпуск вышел в январе 1991 года. Курехин в беседе раскрывал тайну Октябрьской революции и утверждал, что Ленин — это гриб.
В самой известной мистификации Курехина создатели передачи с серьезным видом доказывали, что Ленин является грибом. Этот миф строился на том, что Владимир Ильич употреблял много галлюциногенных грибов, которые вытеснили человеческую сущность из тела. «У меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы», — заверял зрителей Курехин.
Конечно, никто не говорил в лоб о том, что «Ленин — гриб». Вместо этого ведущие строили логическую цепочку, цитируя известных деятелей — от книг Карлоса Кастанеды до работ Константина Циолковского и изобретателя радио Александра Попова. Эффект правдоподобности также создавался путем сбивчивого изложения и подтасовки фактов. Дискуссия не несла в себе почти никакого смысла, но искусно подавалась авторами как «научное обоснование».
Коронный номер передачи — сравнение схемы знаменитого броневика Ленина в разрезе с грибницей мухомора. Оказалось, что по очертаниям эти два объекта очень похожи.
В то время, многие поверили в серьезность псевдонаучных дискуссий. В прессе даже была опубликована статья-опровержение «Ленин грибом не был».
Идея мистификации
Во времена «перестройки» теле- и радиоэфир был наполнен «сенсационными», «разоблачительными» выступлениями и статьями. Тогда Курехину настолько приелись такие шоу и передачи, что он решил написать пародии на них.
Сначала Курехин читал сценарии в узком семейном кругу, а уже после, пользуясь своей музыкальной популярностью, представил их широкой публике. Музыкант хотел показать сущность СМИ времен поздней «перестройки», когда в эфир и печать выходили материалы лжеученых, которые действовали по принципу «чем охотнее ложь, тем охотнее в нее верят».
Анна Морозова