«Ленин — гриб»: как Сергей Курехин изменил телевидение России

Конечно, никто не говорил в лоб о том, что «Ленин — гриб». Вместо этого ведущие строили логическую цепочку, цитируя известных деятелей — от книг Карлоса Кастанеды до работ Константина Циолковского и изобретателя радио Александра Попова. Эффект правдоподобности также создавался путем сбивчивого изложения и подтасовки фактов. Дискуссия не несла в себе почти никакого смысла, но искусно подавалась авторами как «научное обоснование».