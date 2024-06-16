Лена Катина о «Звездах в Африке»: «Никогда в жизни больше не поеду»

По словам Катиной, после участия в «Звездах в Африке» она поняла, что ей не подходит формат экстремальных шоу. Она объяснила, что ей тяжело сниматься в подобных программах из-за своего характера. При этом артистка назвала опыт участия в «Звездах в Африке» «безумно интересным».