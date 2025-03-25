Лекарство — яд. Мясников перечислил опасные ошибки приема препаратов

Лекарство и яд отличаются только дозировками. Лекарство — это яд, пояснил врач. «Вы должны быть внимательны к тому, что принимаете, как это сочетается с другими препаратами, в какое время их принимать. Когда вы будете понимать, что лекарство — это яд в малой дозе, то вы будете к этому относится по-другому. Не просто заглотил и побежал. Сотни тысяч людей госпитализируются из-за неправильного приема лекарств», — подытожил врач.