Лекарство — яд. Мясников перечислил опасные ошибки приема препаратов

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников перечислил основные ошибки в приеме разных препаратов. В идеале, отметил медик, врач, назначая препарат, должен проговорить все нюансы приема: натощак или нет, чем запивать, когда и прочие детали. «Для большинства лекарств все равно — до, поле или во время еды, все равно, чем запивать, реально все равно», — пояснил врач. Но есть лекарства, заметил Мясников, для которых подобное может привести к нежелательным побочным эффектам.
«Мы знаем, что препараты от изжоги и для лечения язвы желудка надо принимать не просто натощак, а строго за 30 минут до еды. Препараты для укрепления костей — бисфосфонаты — если вы их принимаете, полчаса нельзя ложиться, иначе можно вызвать ожог пищевода. Статины желательно принимать вечером, потому что те ферменты, которые активируют выработку холестерина, более активны ночью», — рассказал врач.
Также не стоит забывать про взаимодействие препаратов с едой. Например, статины нельзя запивать грейпфрутовым соком. А препараты железа для улучшения всасывания, наоборот, необходимо запивать апельсиновым соком.
Можно ли разжевывать таблетки?
Если разжевать, таблетка действует быстрее и эффективнее. Она начинает всасываться уже во рту. Это сравни уколу.
Можно ли заменять препараты на аналоги?
Как заявил Мясников, он не против. Бывает, что принципиально важно принимать патентованную формулу, но нередко можно обойтись и аналогами.
Стоит ли принимать двойную дозу при пропуске лекарств?
Если вы лечите гипертонию — это одно, если пьете антибиотики — это другое. «Если вы принимаете лекарство на хронической основе, ну пропустили и пропустили. Двойная доза всегда, когда выпадаешь из какой-то привычной схемы, хуже. Потому что ты получаешь двойной удар. Ты пропустил — один удар, а затем двойную дозу — еще один удар. Поэтому лучше один удар, чем два», — подчеркнул медик.
Лекарство и яд отличаются только дозировками. Лекарство — это яд, пояснил врач. «Вы должны быть внимательны к тому, что принимаете, как это сочетается с другими препаратами, в какое время их принимать. Когда вы будете понимать, что лекарство — это яд в малой дозе, то вы будете к этому относится по-другому. Не просто заглотил и побежал. Сотни тысяч людей госпитализируются из-за неправильного приема лекарств», — подытожил врач.