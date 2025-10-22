Популярные темы
Легойда: почему в православных храмах нет электрооргана, как в католических

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Владимир Легойда поговорил о традициях православной веры. В шоу «Центральный канал» с Алексеем Гудошниковым и Гаром Дмитриевым он рассказал, почему священники монотонно читают молитвы в храме, правильно ли то, что они появляются в соцсетях, и почему в США возрос интерес к православию.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

В студии ведущие затронули тему православия. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ответил на некоторые распространенные вопросы.

Он развенчал миф о том, что священники все мрачные. По его словам, в традициях восточной церкви, к которой принадлежит РПЦ, никогда не было музыкальных инструментов. Эксперт также объяснил, с чем связана монотонная манера чтения молитв.

«Мы приходим в храм, нас много. Мы могли прийти с совершенно разным настроением: у кого-то дедушка умер, кто-то женился. Навязывать эмоционально одно состояние, вводить всех в него… мы же не на рок-концерте. Человек имеет право помолиться со своим настроением. Эта монотонность чтения, которая не всем нравится, не всем понятна, она позволяет каждому свое настроение сохранить. Она не навязывает нам состояние свое. А музыка — очень мощная история, она всегда дает настроение», — пояснил Легойда.

Эксперт также подтвердил тот факт, что в США люди начали обращаться к православию. По его словам, оно сохранило традиции.

«Я про другие не стал бы говорить, но то, что интерес к православию растет именно как к христианству, которое сохранило традиции. Не в смысле, когда есть представления о консерватизме Церкви, сохранении всего. Это не так. Кто-то сказал, что традиции — это не сохранение пепла, а передача огня — эта метафора описывает, что происходит. Что чувствуют эти люди», — пояснил Легойда.

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла также затронул тему священников, которые развивают активность в соцсетях. По его словам, это часть современной жизни, но есть один нюанс.

«Что значит одобряется — не одобряется? Это пространство, в котором мы сегодня живем. Соответственно, Церковь не может там не быть. У нас был фестиваль “Вера и слово”, патриарх выступал, и он сказал, что эта миссия очень важна. Другое дело, если священник туда приходит и начинает собирать лайки и становится чуть ли не коучем, то, может, ему профессию поменять? Все люди, и соблазн начать переживать, что отписки пошли или “Может, я мало шучу”. Священник не должен в клоуна превращаться. Можно пошутить, это нормально», — добавил Легойда в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.

