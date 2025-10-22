Легойда: почему в православных храмах нет электрооргана, как в католических

«Что значит одобряется — не одобряется? Это пространство, в котором мы сегодня живем. Соответственно, Церковь не может там не быть. У нас был фестиваль “Вера и слово”, патриарх выступал, и он сказал, что эта миссия очень важна. Другое дело, если священник туда приходит и начинает собирать лайки и становится чуть ли не коучем, то, может, ему профессию поменять? Все люди, и соблазн начать переживать, что отписки пошли или “Может, я мало шучу”. Священник не должен в клоуна превращаться. Можно пошутить, это нормально», — добавил Легойда в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.