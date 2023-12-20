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13:04 (мск), источник: РБК Life

Lego выпустит набор по мотивам саги «Сумерки». Фото

Конструктор будет выполнен в виде дома семейства Калленов.

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Источник: Lego

Компания Lego анонсировала набор конструктора, созданный по мотивам киносаги «Сумерки» и одноименной серии романов американской писательницы Стефани Майер. Именно он стал одним из фаворитов конкурса Lego Ideas First 2023 и будет выпущен в ближайшем будущем.

В комплекте идут: дом семьи Калленов, волк из кубиков Lego и фигуры главных героев — Беллы, Эдварда, Карлайла и оборотня Джейкоба.

Дизайнером набора выступил Ник Майклс, который также известен под ником LobsterThermidor. Он увлекся конструктором всего несколько лет назад и уже успел стать настоящим мастером по сборке Lego. Точно так же, будучи уже взрослым, Майклс стал большим поклонником «Сумерек» и в какой-то момент решил предложить датскому производителю создать конструктор по мотивам вампирской саги. Идея нашла поддержку как у руководства компании, так и среди 10 тыс. пользователей (именно столько лайков должен собрать проект на сайте Lego Ideas для запуска в серию).

Еще одним лидером конкурса стал набор, выполненный в виде ботанического сада с многочисленными арками и растениями. Как заявили представители фирмы, он также имеет все шансы на реализацию в будущем.

Незадолго до этого Lego выпустила набор в виде главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни. Конструктор состоит из 10 001 детали — это вторая по величине игрушка, когда-либо выпущенная производителем. На первом месте расположился набор «Карта мира» более чем из 11 тыс. элементов, выпущенный в середине 2021 года.

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