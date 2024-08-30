Lego решила отказаться от пластика на основе нефти

«Это влечет за собой значительное удорожание производства, но мы готовы инвестировать в более устойчивые решения, не увеличивая цены для наших клиентов», — сказал генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.



Кстати, недавно конструкторы «Лего» вошли в десятку самых похищаемых товаров в США. Это связано не с тем, что грабители хотят бесплатно наиграться. Дело в том, что некоторые коллекционные наборы стоят больше 1000 долларов.