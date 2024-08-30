Lego решила отказаться от пластика на основе нефти

Компания переходит на более дорогостоящий переработанный и возобновляемый пластик, планируя достигнуть этой цели к 2032 году, пишет The Guardian. Lego намерена подписать долгосрочные соглашения с производителями такого сырья.
В общей сложности было протестировано 600 альтернативных материалов для поиска подходящей замены нефтяным продуктам.
Организация будет выплачивать на 70% больше за сертифицированную возобновляемую смолу, чтобы стимулировать производителей увеличить объемы ее выпуска. Поставщики для компании используют вместо ископаемого топлива альтернативные источники — например, растительные масла и пищевые отходы. Затраты могут вырасти в два-три раза из-за нерегулируемости рынка переработанного пластика.
«Это влечет за собой значительное удорожание производства, но мы готовы инвестировать в более устойчивые решения, не увеличивая цены для наших клиентов», — сказал генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.
Кстати, недавно конструкторы «Лего» вошли в десятку самых похищаемых товаров в США. Это связано не с тем, что грабители хотят бесплатно наиграться. Дело в том, что некоторые коллекционные наборы стоят больше 1000 долларов.