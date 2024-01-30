Lego представила конструктор-дроид по мотивам «Звездных войн»

Конструктор состоит из 1050 деталей — это более компактная версия дроида по сравнению с аналогичным конструктором 2021 года (2314 элементов). Высота собранной фигуры составляет 24 см. В комплекте также идут фигурка Дарта Малака, мини-версия самого R2-D2 и информационная табличка.