Lego представила конструктор-дроид по мотивам «Звездных войн»

Датский производитель Lego решил отпраздновать памятную дату — 25 лет с момента выхода первого конструктора по мотивам «Звездных войн». Компания представила новый набор, посвященный роботу R2-D2 из легендарной киновселенной.
Конструктор состоит из 1050 деталей — это более компактная версия дроида по сравнению с аналогичным конструктором 2021 года (2314 элементов). Высота собранной фигуры составляет 24 см. В комплекте также идут фигурка Дарта Малака, мини-версия самого R2-D2 и информационная табличка.
Продажи начнутся 1 марта 2024 года. Цена набора составит $100 (около 9 тыс. руб.).
Незадолго до этого Lego также анонсировала набор конструктора, созданный по мотивам киносаги «Сумерки» и одноименной серии романов американской писательницы Стефани Майер. В комплекте идут дом семьи Каллен, волк из кубиков Lego и фигуры главных героев — Беллы, Эдварда, Карлайла и оборотня Джейкоба.
В 2023 году представители Lego заявили, что отказываются от выпуска конструктора из переработанного пластика. Как отметили сотрудники компании, такой материал отличается неэкологичностью и еще более высокими выбросами углерода, нежели обычный пластик.