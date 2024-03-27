Lego попросила полицию США не использовать изображения их человечков

Лейтенант полиции Джереми Даррант, служащий в городском участке, рассказал, что на прошлой неделе ему поступил звонок от одного из адвокатов компании Lego Group. Там, «очевидно, были польщены» таким вниманием к их продукции, но «почтительно попросили прекратить использовать их интеллектуальную собственность в своих социальных сетях», добавил Даррант.