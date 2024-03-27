Lego попросила полицию США не использовать изображения их человечков

Компания Lego обратилась к полицейским города Марриета, штат Калифорния, с просьбой прекратить использование голов желтых человечков из их наборов с целью цензуры лиц задержанных. Об этом сообщили сами представители правопорядка, пишет The Guardian.
Лейтенант полиции Джереми Даррант, служащий в городском участке, рассказал, что на прошлой неделе ему поступил звонок от одного из адвокатов компании Lego Group. Там, «очевидно, были польщены» таким вниманием к их продукции, но «почтительно попросили прекратить использовать их интеллектуальную собственность в своих социальных сетях», добавил Даррант.
Сейчас в полицейском участке изучают другие варианты, как продолжать публиковать свой контент в социальных сетях, чтобы он был «интересен и привлекателен для их подписчиков» и соответствовал действующему законодательству.
Напомним, что американские СМИ обратили внимание на аккаунт полицейского участка города Марриета в Калифорнии в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) на прошлой неделе. Там публиковались фотографии задержанных, однако их лица были скрыты под стикерами в виде голов желтых Lego-человечков.
В полицейском управлении объяснили, что таким образом «пытались соблюсти закон штата, который запрещает правоохранительным органам распространять изображения подозреваемых, арестованных за ненасильственные преступления, в социальных сетях». По закону, за исключением особых случаев, также требуется удалять из соцсетей снимки подозреваемых через 14 дней.
Этот закон вступил в силу 1 января, но полицейские города Марриета уже давно скрывают лица подозреваемых на фото в соцсетях. Полиция публикует посты «для информирования жителей о событиях в сфере безопасности».
Ранее производитель конструктора Lego отказался от выпуска деталей из переработанного пластика из-за его неэкологичности. Оказалось, что такой материал отличается более высокими выбросами углерода, нежели обычный, а также переработанный из бутылок пластик менее прочный, поэтому в его состав приходится добавлять уплотнители.