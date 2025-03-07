Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарный рестлер Джон Сина попал во второй раз в Книгу рекордов Гиннеса

47-летний легендарный рестлер World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина, в последние годы активно снимающийся в голливудских фильмах, второй раз попал в Книгу рекордов Гиннеса после исторического хилл-тёрна на шоу Elimination Chamber 2025.

Источник: Чемпионат.com

Сина повторно вошёл в Книгу рекордов как человек, который дольше всего в реслинг-индустрии держал образ фейса (положительного персонажа). Сина был в роли фейса на протяжении 7 786 дней (с 6 ноября 2003 года). У другого легендарного рестлера Халка Хогана данный рекорд составил 5 420 дней (с июля 1981-го по 6 июля 1996-го), когда Хоган вступил в группировку nWo.

Джон совершил хилл-тёрн в концовке Elimination Chamber, когда по приказу Дуэйна «Скалы» Джонсона ударил в пах действующего неоспоримого чемпиона WWE Коди Роудса.