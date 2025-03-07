Легендарный рестлер Джон Сина попал во второй раз в Книгу рекордов Гиннеса

Сина повторно вошёл в Книгу рекордов как человек, который дольше всего в реслинг-индустрии держал образ фейса (положительного персонажа). Сина был в роли фейса на протяжении 7 786 дней (с 6 ноября 2003 года). У другого легендарного рестлера Халка Хогана данный рекорд составил 5 420 дней (с июля 1981-го по 6 июля 1996-го), когда Хоган вступил в группировку nWo.