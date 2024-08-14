Легендарный Mercedes 1954 года выставят на аукцион за $70 миллионов

Главный лот аукциона — Mercedes-Benz W196 Streamliner 1954 года выпуска. В заявлении музея сказано, что за рулем автомобиля находились такие знаменитые автогонщики, как Хуан Мануэль Фанхио и Стерлинг Мосс. Фанхио первым сел за руль на гонке в Буэнос-Айресе в 1954 году, а годом позже Мосс сел за руль на Гран-при Италии в Монце. Предполагается, что лот уйдет с молотка не менее, чем за $70 миллионов (~ 6 миллиардов рублей).