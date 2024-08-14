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Легендарный Mercedes 1954 года выставят на аукцион за $70 миллионов

Mercedes-Benz W196 Streamliner — один из самых желанных автомобилей в мире. Музей автоспорта Индианаполиса выставил на аукцион экземпляр, за рулем которого находились такие легенды автоспорта, как Хуан Мануэль Фанхио и Стерлинг Мосс.

Источник: Sotheby's

Музей Индианаполиса, для сбора средств на реставрацию экспонатов, решил продать 11 автомобилей из коллекции, все они — когда-то участвовали в легендарных автогонках.

Главный лот аукциона — Mercedes-Benz W196 Streamliner 1954 года выпуска. В заявлении музея сказано, что за рулем автомобиля находились такие знаменитые автогонщики, как Хуан Мануэль Фанхио и Стерлинг Мосс. Фанхио первым сел за руль на гонке в Буэнос-Айресе в 1954 году, а годом позже Мосс сел за руль на Гран-при Италии в Монце. Предполагается, что лот уйдет с молотка не менее, чем за $70 миллионов (~ 6 миллиардов рублей).

Среди других экспонатов, выставленных на продажу, Ferrari 250LM 1964 года выпуска, трижды участвовавший в гонке «24 часа Ле-Мана», Chevrolet Corvette SS Project XP64 1957 года выпуска с магниевым кузовом и Ford GT40 MkII 1966 года.

Ранее на аукцион выставили обложку первого комикса с Дэдпулом с начальной стоимостью в $7,5 миллионов.

Кристина Корчанова