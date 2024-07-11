Легендарный костюм принцессы Леи и молот Тора выставлены на аукционе

Мьёльнир Тора из фильма «Тор 2: Царство тьмы» — еще один знаковый предмет, выставленный на аукционе. Его начальная цена составляет $17,5 тыс. Также можно будет приобрести шлем Дина Джарина из «Мандалорца», начальная ставка на него составляет $20 тыс.