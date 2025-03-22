Легендарный шпион и предатель скончался в Британии: почему измена Гордиевского стала предтечей развала советской разведки

Бывший сотрудник КГБ, потомственный чекист, Олег Гордиевский скончался в Британии в графстве Суррей в возрасте 86 лет. Экс-полковник комитета госбезопасности и сотрудник английской внешней разведки MI6 был найден мертвым в своем доме, где находился под охраной.
История Гордиевского начинается в МГИМО, где он учился на дипломата и его взяли на службу в КГБ в первое главное управление. Дальше он оказался в Дании, где в 1973 году стал заместителем резидента разведки, а в 76-м — новым резидентом в советском посольстве Копенгагена.
Предал «службу» Гордиевский, как он сам утверждает, после Пражской весны. В 1972 году, спустя 4 года после ввода войск ОВД в Чехословакию, его завербовала британская разведка. Двойную игру Олег Гордиевский вел вплоть до начала перестройки, когда в 1985 году вместе с получением звания полковника ему было выдвинуто обвинение в государственной измене.
Вывезти из СССР Гордиевского удалось в багажнике дипломатического автомобиля. В июле 85-го британские спецслужбы организовали побег полковника КГБ в Финляндию, а потом перевезли в Британию.
Гордиевский сдал всех
Как отмечал в одном из своих интервью бывший председатель КГБ СССР Владимир Семичастный, побег и предательство Олега Гордиевского нанесло колоссальный удар советской разведке. Сравнивая ситуации генерал-майора КГБ Калугина в годы эмиграции США, в своих книгах раскрывшего имена и подробности операций некоторых нелегалов-разведчиков, и действия Олега Гордиевского, Семичастный утверждал, что предательство Гордиевского нанесло КГБ куда больший вред.
После прибытия в Лондон Гордиевский поделился с британской разведкой именами как минимум 31-го сотрудника внешней разведки комитета госбезопасности. В сентябре 1985 года правительство Великобритании объявило персонами нон грата 31 агента внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием.
За служение безопасности Британии Гордиевский посвящён в орден Святых Михаила и Георгия королевой Великобритании Елизаветой II в июне 2007 года. Олег Гордиевский также встречался с Рональдом Рейганом, 40-м президентом США. Как указало ЦРУ в одном из своих отчетов, информация, предоставленная Гордиевским, открыла Рейгану глаза на внутренний механизм работы советской разведки.