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Легендарный шпион и предатель скончался в Британии: почему измена Гордиевского стала предтечей развала советской разведки

В Британии в охраняемом доме ушёл из жизни советско-британский шпион Олег Гордиевский на 87 году жизни. Специально для ВФокусе Mail приоткрыли завесу тайны над неизвестными событиями из жизни предателя-разведчика.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Бывший сотрудник КГБ, потомственный чекист, Олег Гордиевский скончался в Британии в графстве Суррей в возрасте 86 лет. Экс-полковник комитета госбезопасности и сотрудник английской внешней разведки MI6 был найден мертвым в своем доме, где находился под охраной.

История Гордиевского начинается в МГИМО, где он учился на дипломата и его взяли на службу в КГБ в первое главное управление. Дальше он оказался в Дании, где в 1973 году стал заместителем резидента разведки, а в 76-м — новым резидентом в советском посольстве Копенгагена.

Источник: Getty Images

Предал «службу» Гордиевский, как он сам утверждает, после Пражской весны. В 1972 году, спустя 4 года после ввода войск ОВД в Чехословакию, его завербовала британская разведка. Двойную игру Олег Гордиевский вел вплоть до начала перестройки, когда в 1985 году вместе с получением звания полковника ему было выдвинуто обвинение в государственной измене.

Вывезти из СССР Гордиевского удалось в багажнике дипломатического автомобиля. В июле 85-го британские спецслужбы организовали побег полковника КГБ в Финляндию, а потом перевезли в Британию.

В Советском Союзе Олег Гордиевский, экс-полковник КГБ и дипломат, был заочно приговорен к расстрелу за государственную измену.

Гордиевский сдал всех

Как отмечал в одном из своих интервью бывший председатель КГБ СССР Владимир Семичастный, побег и предательство Олега Гордиевского нанесло колоссальный удар советской разведке. Сравнивая ситуации генерал-майора КГБ Калугина в годы эмиграции США, в своих книгах раскрывшего имена и подробности операций некоторых нелегалов-разведчиков, и действия Олега Гордиевского, Семичастный утверждал, что предательство Гордиевского нанесло КГБ куда больший вред.

После прибытия в Лондон Гордиевский поделился с британской разведкой именами как минимум 31-го сотрудника внешней разведки комитета госбезопасности. В сентябре 1985 года правительство Великобритании объявило персонами нон грата 31 агента внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием.

За служение безопасности Британии Гордиевский посвящён в орден Святых Михаила и Георгия королевой Великобритании Елизаветой II в июне 2007 года. Олег Гордиевский также встречался с Рональдом Рейганом, 40-м президентом США. Как указало ЦРУ в одном из своих отчетов, информация, предоставленная Гордиевским, открыла Рейгану глаза на внутренний механизм работы советской разведки.