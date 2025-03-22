Легендарный шпион и предатель скончался в Британии: почему измена Гордиевского стала предтечей развала советской разведки

История Гордиевского начинается в МГИМО, где он учился на дипломата и его взяли на службу в КГБ в первое главное управление. Дальше он оказался в Дании, где в 1973 году стал заместителем резидента разведки, а в 76-м — новым резидентом в советском посольстве Копенгагена.