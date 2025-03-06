Легендарный ас и первый трижды Герой СССР: биография Александра Покрышкина

В 1938 году Покрышкин во время отпуска за 2,5 недели освоил программу летчика, которую проходили за год. Причем будущий ас сделал это втайне от своего руководства, что грозило серьезными последствиями. Но ради мечты он пошел на такой риск, который в дальнейшем оправдался сполна. Именно факт освоения годичной программы стал весомым аргументом для направления Покрышкина в Качинскую Краснознаменную военную авиашколу им. А. Ф. Мясникова, которую будущий ас с отличием окончил в 1939 году с присвоением звания лейтенанта.