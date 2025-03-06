Легендарный ас и первый трижды Герой СССР: биография Александра Покрышкина

История Великой Отечественной войны полна примерами подвигов советских граждан. Одним из таких героев был второй по результативности советский летчик и первый в истории трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.
Детство и мечта стать летчиком
Александр Покрышкин родился 6 (19) марта 1913 года в Ново-Николаевске (совр. Новосибирск) в семье рабочего. Будущий ас был вторым из шести детей в семье. Покрышкины жили бедно, поскольку его отец после несчастного случая стал инвалидом и был вынужден добывать на пропитание случайными заработками. Тяжелое детство не помешало Александру Покрышкину уделять достаточное время учебе. По окончании семилетки он проходил обучение в фабричной школе, а после работал слесарем.
В 1932 году 21-летний Покрышкин решил связать свою жизнь с военной службой и вступил в ряды Красной Армии. Будущего аса направили на обучение в школу авиатехников, которую он окончил в 1933 году. Год спустя Покрышкин прошел курсы технического состава ВВС РККА. В течение четырех лет он работал старшим техником авиационного звена связи 74-й стрелковой дивизии. За этот период им были внесены ряд инициатив по улучшению авиационного пулемета ШКАС.
Но все это время он мечтал стать летчиком и постоянно подавал прошения о направлении в летную школу. Но командование скептично относилось к таким перспективам Покрышкина, поскольку в качестве техника он их вполне устраивал. Но будущий ас не собирался сдаваться, с 1936 года он параллельно с основным родом деятельности посещал занятия в аэроклубе.
В 1938 году Покрышкин во время отпуска за 2,5 недели освоил программу летчика, которую проходили за год. Причем будущий ас сделал это втайне от своего руководства, что грозило серьезными последствиями. Но ради мечты он пошел на такой риск, который в дальнейшем оправдался сполна. Именно факт освоения годичной программы стал весомым аргументом для направления Покрышкина в Качинскую Краснознаменную военную авиашколу им. А. Ф. Мясникова, которую будущий ас с отличием окончил в 1939 году с присвоением звания лейтенанта.
Начало Великой Отечественной войны и первые успехи на фронте
Войну Покрышкин встретил, будучи замкомандира эскадрильи на Южном фронте. Первый его боевой вылет закончился неудачей, летчик подбил советский самолет Су-2, приняв его за немецкий. В результате этого инцидента советский пилот погиб. Покрышкину тогда удалось избежать наказания, и вскоре вслед за неудачей последовали успешные действия. 26 июня 1941 году им был сбит первый немецкий самолет, а спустя неделю — второй. Но сам Покрышкин был сбит зениткой за линией фронта. После катапультирования летчик в течение нескольких дней продвигался к позициям РККА. На начальном этапе войны войны Покрышкин участвовал в обороне Молдавии, Украины и юга РСФСР.
Свой первый подвиг летчик-ас совершил зимой 1941 года. Перед ним поставили задачу провести разведку и выяснить нахождение вражеских танков. Ситуация осложнялась тем, что в тот день была нелетная погода, и двое других летчиков погибли при попытке взлететь. Но Покрышкину удалось подняться в небо, установить местоположение вражеских сил и доложить об этом командованию. За это он был награжден орденом Ленина.
К осени 1941 года ас совершил без малого 200 боевых вылетов, большая часть из них — для бомбардировки сухопутных войск врага. Также за это время он сбил три самолета противника.
«Липовое» дело против Покрышкина и исключение из партии
В 1942 году летчик продолжал служить сначала на Южном фронте, а затем был переведен на Северо-Кавказский. Но в это время Покрышкин часто конфликтовал с командиром полка Николаем Исаевым. Причиной их разногласий были вопросы необходимости модернизации советской авиации, на чем настаивал Покрышкин, а Исаев категорически отвергал подобные суждения.
В дальнейшем это привело к тому, что Исаев снял Покрышкина с должности, а также ходатайствовал об исключении летчика из Коммунистической партии. Кроме того, против него было сфабриковано дело, что грозило расстрелом. Но Покрышкина спасло заступничество полкового комиссара и вышестоящего командования. После этого летчику вернули партийный билет и вернули на занимаемую ранее должность. В этот период им были сбиты два вражеских самолета.
Первый трижды Герой Советского Союза
В полной мере талант Покрышкина раскрылся в 1943 году, когда летчик пересел на новейший самолет «Аэрокобра». В апреле им были сбиты сразу 10 вражеских истребителей, за что его представили к званию Героя Советского Союза. Так он получил свою первую «Золотую Звезду».
В мае того же года ас улучшил свое достижение и сбил уже 12 самолетов. И в дальнейшем Покрышкин оставался грозой люфтваффе, беспощадно уничтожая немецкие истребители. В августе 1943 года он во второй раз был удостоен звания Героя СССР. В ноябре Покрышкин был назначен замкомандира полка.
Только за 1943 год ас совершил более 500 боевых вылетов, принимал участие в 137 воздушных боях и сбил 38 вражеских самолетов.
В 1944 году Покрышкина назначили сначала командиром полка, а после дивизии. Новое назначение привело к тому, что ему пришлось большую часть своего времени уделять именно командованию подразделением. В августе того же года после проведения 550 боевых вылетов и 53 сбитых самолетов он в третий был награжден «Золотой Звездой». Так Покрышкин стал первым в истории трижды Героем Советского Союза.
В заключительные месяцы войны он продолжал командовать дивизией. В ходе отступления немецкие войска уничтожали аэродромы на территориях, которые покидали. Образовавшаяся в весенний период грязь усложняла возможность взлета самолетов. И тогда именно Покрышкин нашел решение, им были организованы взлетные полосы на шоссейных дорогах. Причем первое испытание такого нововведения летчик произвел лично. Так, дивизия Покрышкина стала первой в мировой истории, использовавшей автотрассы для взлета и посадки самолетов. Свой последний боевой вылет он совершил 30 апреля 1945 года. Покрышкин принимал участие в Параде Победы, который прошел 24 июня 1945 года в Москве. Он был знаменосцем 1-го Украинского фронта.
Послевоенные годы
После войны Покрышкин поступил на учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе, которую окончил в 1948 году. В дальнейшем продолжил службу в войсках ПВО сначала на должности заместителя, а после и командира авиакорпуса ПВО.
Затем он был направлен на обучение в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова, которую окончил в 1957 году. С этого момента он командовал различными армиями ПВО, а с 1968 года занимал пост замглавкома Войск ПВО СССР.
В январе 1972 года Покрышкин возглавил Центральный аппарат ДОСААФ СССР. В 1976 году его избрали кандидатом в члены ЦК КПСС. В 1981 году 69-летний Покрышкин был назначен военным инспектором при Минобороны СССР.
Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин скончался 13 ноября 1985 года в возрасте 73 лет. В историю он вошел также как второй по результативности летчик-истребитель среди стран антигитлеровской коалиции.