Легендарная марка Великобритании выставлена на продажу за £650 тысяч

Миллиарды марок «Красный пенни» были напечатаны на листах по 240 штук в начале 1860-х годов. Однако власти практически сразу заметили брак на листе и уничтожили всю партию за исключением всего девяти марок. Аукционная марка, выставленная на аукцион, была сделана на 77-м листе и первоначально была присоединена к другому «пенни», что в настоящее время хранится в Британской библиотеке.