Легендарная марка Великобритании выставлена на продажу за £650 тысяч

Редкая почтовая марка «Красный пенни», из уничтоженной дефектной партии 1860-годов, была выставлена на продажу за за £650 тысяч (~ 73 890 000 рублей).
Миллиарды марок «Красный пенни» были напечатаны на листах по 240 штук в начале 1860-х годов. Однако власти практически сразу заметили брак на листе и уничтожили всю партию за исключением всего девяти марок. Аукционная марка, выставленная на аукцион, была сделана на 77-м листе и первоначально была присоединена к другому «пенни», что в настоящее время хранится в Британской библиотеке.
Эта марка стала легендарной среди коллекционеров, потому что ее не должно было существовать. Хотя большинство людей знают, что первой маркой [в Великобритании] была «Черный пенни», коллекционеры сходят с ума именно от 77-й марки «Красный пенни».
В 2012 году аукционная марка была продана коллекционеру за £550 тысяч (~ 62 524 000 рублей), а в 2016 году еще один экземпляр из этой партии ушел с молотка за £495 тысяч (~ 56 272 000 рублей).
Ранее на аукционах продали найденную на остановке картину Тициана, два пистолета Наполеона Бонапарта и иллюстрацию для первой книги о Гарри Поттере.
Кристина Корчанова