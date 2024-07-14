Легенда нации. Кто и зачем на самом деле взял Бастилию?

Заключение в Бастилии начиналось обычно с «Lettre de cachet». В переводе с французского это означает «письмо с печатью». Подразумевается документ с королевской печатью, обращенный к коменданту Бастилии. «Пишу вам, чтобы сообщить о помещении в мой замок Бастилию ниженазванного … и его содержании там до моего нового приказа», — гласил текст. Лицо, доставленное к коменданту Бастилии с подобным предписанием, отправлялось в камеру. Как долго находился там арестант, определялось исключительно королевской волей. Это-то и сделало крепость символом произвола времен абсолютизма.