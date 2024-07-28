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Легенда эстрады Игорь Крутой собирается отмечать день рождения: фотографии маэстро музыки

Сегодня день рождения у Игоря Яковлевича Крутого. Маэстро музыки, чародей мелодии, заботливый папа, дедушка, любящий муж и сын — это все о нем. Первую широкую популярность ему принесла песня «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой.

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Её исполнил Александр Серов на «Песне года 1987».

В разные годы композитор работал с легендами эстрады, Валерием Леонтьевым, Ириной Аллегровой, Аллой Пугачевой, Ларой Фабиан, Дмитрием Хворостовским, Анной Нетребко, Игорем Николаевым и многими другими.

В былое время дни рождения Игоря Яковлевича проходили на одном из музыкальных фестивалей в Юрмале, где собирались все артисты. В последнее время он отбросил пышные празднества, и предпочитал всему собраться в семейном кругу за одним роялем. Где и как будет праздновать маэстро сегодняшний юбилей, остается загадкой.