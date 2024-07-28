Легенда эстрады Игорь Крутой собирается отмечать день рождения: фотографии маэстро музыки

В былое время дни рождения Игоря Яковлевича проходили на одном из музыкальных фестивалей в Юрмале, где собирались все артисты. В последнее время он отбросил пышные празднества, и предпочитал всему собраться в семейном кругу за одним роялем. Где и как будет праздновать маэстро сегодняшний юбилей, остается загадкой.