Легенда эпохи: чем запомнился Геннадий Гладков

Геннадий Гладков — настоящая легенда музыки, кино и целой эпохи. Он написал композиции почти ко всем фильмам Яна Фрида и Марка Захарова.
В честь дня рождения великого композитора рассказываем увлекательные истории создания его знаменитых хитов.
«Бременские музыканты»
Работа над этим мультфильмом совпала с одним из самых сложных периодов в жизни Геннадия Гладкова. Незадолго до этого умер его трехмесячный сын. Позже композитор признался, что «Бременские музыканты» стали для него настоящей отдушиной и спасением.
Идея снять музыкальный мультфильм по мотивам «Бременских музыкантов» принадлежала именно Гладкову, а музыку к главной песне композитор пропел Юрию Энтину по телефону.
«12 стульев»
Это был первый совместный фильм Юрия Гладкова с Марком Захаровым.
Гладков признавался, что самой сложной частью работы вместе с режиссером было его требование писать музыку прямо при нем. Это было страшной пыткой для композитора.
Захаров объяснял это тем, что музыка Гладкова во время одиночной работы получалась консервативая, а во время совместного творчества мелодии получались живыми, без неуместного академизма.
В итоге Юлиан Ким приносил написанные стихи, Захаров ставил их на рояль перед Гладковым, и тот начинал творить.
Песня «Нет, я не плачу и не рыдаю» изначально задумывалась как танго — некая дань мечте Бендера о Рио-де-Жанейро. Однако Гладков посчитал, что эта песня будет лучше звучать в ритме фокстрота.
«Обыкновенное чудо»
Для фильма Гладков написал шесть песен, однако в итоге остались только пять. «Песня охотника», которую исполнял Михаил Боярский, в кинокартину не вошла. А вот мелодия для сцены, где Медведь вот-вот поцелует Принцессу, переписывалась дважды.
Когда велась работа над фильмом, у Гладкова вновь был тяжелый период в жизни. Тогда умер его отец и сгорела дача с любимым роялем.
Работа над «Обыкновенным чудом» пришлась, по словам композитора, на предел его самого «чёрного состояния». Друзья и знакомые до сих пор не понимают, как он умудрился написать такие светлые мелодии.
«Формула любви»
В этом фильме Геннадий Гладков впервые попробовал себя в роли актера. В костюме лакея он произнес фразу: «Это с кого её лепили?». Кроме того, в этой картине композитор выступил и в качестве поэта: именно ему принадлежит авторство легендарного припева «Уно моменто».
«Джентльмены удачи»
Гладкова в этот фильм пригласил режиссер картины Александр Серый. Он же заказал композитору две песни главных героев.
Одну должен был петь герой Савелия Крамарова, который мечтал о костюме с отливом «и в Ялту». Песня так и называлась «Песня про Ялту» и была написана в духе шансона, а исполнить ее должен был Косой под гитару.
Вторая песня — «Про слона» — предназначалась для героя Георгия Вицина и была стилизована под «Собачий вальс». Хмырь должен был подыгрывать себе на пианино в сцене на даче. Однако худрук картины Георгий Данелия эту идею не одобрил, решив что она отдает водевилем.
Вместо этого в фильме звучат две другие песни. Одна из них — «Проснись и пой», которую исполняет певица на площади у елки. Вторая — «Кружатся снежинки» — играет на фоне, однако, несмотря на это, она до сих пор звучит на детских утренниках.
Когда фильм вышел на экраны, коллеги из Союза композиторов отнеслись к творению Гладкова с пренебрежением. Однако зритель приняла музыку «Джентльменов на ура». Она и по сей день остается одной из самых часто воспроизводимых мелодий.