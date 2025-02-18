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Легенда эпохи: чем запомнился Геннадий Гладков

18 февраля 1935 года в Москве родился Геннадий Гладков. Его музыку мы знаем с детства из таких мультфильмов, как «Бременские музыканты», «Львёнок и черепаха» и «Голубой щенок».

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Геннадий Гладков — настоящая легенда музыки, кино и целой эпохи. Он написал композиции почти ко всем фильмам Яна Фрида и Марка Захарова.

В честь дня рождения великого композитора рассказываем увлекательные истории создания его знаменитых хитов.

«Бременские музыканты»

Работа над этим мультфильмом совпала с одним из самых сложных периодов в жизни Геннадия Гладкова. Незадолго до этого умер его трехмесячный сын. Позже композитор признался, что «Бременские музыканты» стали для него настоящей отдушиной и спасением.

Идея снять музыкальный мультфильм по мотивам «Бременских музыкантов» принадлежала именно Гладкову, а музыку к главной песне композитор пропел Юрию Энтину по телефону.

«12 стульев»

Это был первый совместный фильм Юрия Гладкова с Марком Захаровым.

Гладков признавался, что самой сложной частью работы вместе с режиссером было его требование писать музыку прямо при нем. Это было страшной пыткой для композитора.

Захаров объяснял это тем, что музыка Гладкова во время одиночной работы получалась консервативая, а во время совместного творчества мелодии получались живыми, без неуместного академизма.

В итоге Юлиан Ким приносил написанные стихи, Захаров ставил их на рояль перед Гладковым, и тот начинал творить.

Песня «Нет, я не плачу и не рыдаю» изначально задумывалась как танго — некая дань мечте Бендера о Рио-де-Жанейро. Однако Гладков посчитал, что эта песня будет лучше звучать в ритме фокстрота.

«Обыкновенное чудо»

Для фильма Гладков написал шесть песен, однако в итоге остались только пять. «Песня охотника», которую исполнял Михаил Боярский, в кинокартину не вошла. А вот мелодия для сцены, где Медведь вот-вот поцелует Принцессу, переписывалась дважды.

Когда велась работа над фильмом, у Гладкова вновь был тяжелый период в жизни. Тогда умер его отец и сгорела дача с любимым роялем.

Работа над «Обыкновенным чудом» пришлась, по словам композитора, на предел его самого «чёрного состояния». Друзья и знакомые до сих пор не понимают, как он умудрился написать такие светлые мелодии.

«Формула любви»

В этом фильме Геннадий Гладков впервые попробовал себя в роли актера. В костюме лакея он произнес фразу: «Это с кого её лепили?». Кроме того, в этой картине композитор выступил и в качестве поэта: именно ему принадлежит авторство легендарного припева «Уно моменто».

«Джентльмены удачи»

Гладкова в этот фильм пригласил режиссер картины Александр Серый. Он же заказал композитору две песни главных героев.

Одну должен был петь герой Савелия Крамарова, который мечтал о костюме с отливом «и в Ялту». Песня так и называлась «Песня про Ялту» и была написана в духе шансона, а исполнить ее должен был Косой под гитару.

Вторая песня — «Про слона» — предназначалась для героя Георгия Вицина и была стилизована под «Собачий вальс». Хмырь должен был подыгрывать себе на пианино в сцене на даче. Однако худрук картины Георгий Данелия эту идею не одобрил, решив что она отдает водевилем.

Вместо этого в фильме звучат две другие песни. Одна из них — «Проснись и пой», которую исполняет певица на площади у елки. Вторая — «Кружатся снежинки» — играет на фоне, однако, несмотря на это, она до сих пор звучит на детских утренниках.

Когда фильм вышел на экраны, коллеги из Союза композиторов отнеслись к творению Гладкова с пренебрежением. Однако зритель приняла музыку «Джентльменов на ура». Она и по сей день остается одной из самых часто воспроизводимых мелодий.