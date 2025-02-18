Легенда эпохи: чем запомнился Геннадий Гладков

В этом фильме Геннадий Гладков впервые попробовал себя в роли актера. В костюме лакея он произнес фразу: «Это с кого её лепили?». Кроме того, в этой картине композитор выступил и в качестве поэта: именно ему принадлежит авторство легендарного припева «Уно моменто».