Легализация мигрантов: кто помогает иностранцам остаться в России

В Нижнем Новгороде задержан Начальник линейного отдела полиции местного аэропорта Намиг Мусаев. В управлении на транспорте МВД России по ПФО заявляют, что он мог быть причастен к каналу незаконной миграции. Он действовал совместно с другими гражданами.
«Предварительно установлено, что житель Нижегородской области неоднократно предпринимал действия по непривлечению к административной ответственности иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства РФ. Для этого он вступил в договорные отношения с действующими сотрудниками отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, а также привлек к противоправным действиям других сообщников», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Ранее в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов пришли к своим коллегам из Всеволожского района. «Оборотни в погонах» оказывали помощь выходцам из стран ближнего зарубежья, незаконно торгующим алкогольной и табачной продукцией. В ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавили, что в качестве продавцов зарубежные бизнесмены привлекали соотечественников.
— Государственная дума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции переведя это преступление в категорию тяжких, поэтому не исключено, что с учетом того, что ответственность за это преступление ужесточилась, отношение к такому роду преступлениям тоже будет более серьезным, — считает депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Парламентарий напомнил о собственном опыте в вопросе борьбы с легализацией мигрантов. В Самарской области более 7000 иностранных граждан смогли остаться в России благодаря коррупции. Из них больше 200 человек получили гражданство. Прокуратура не нашла причин аннулировать паспорт тех, кто получил его с помощью коррупции. Кроме того, изъять имущество у помощников тоже не получилось, так как не удалось установить точную сумму.
— Я бы сказал, что начались какие-то чистки за такого рода преступления, если бы мы по итогам видели, что люди, которые занимались незаконной легализацией мигрантов, получали бы серьезные наказания, у них бы конфисковалось имущество и средства, полученные за такую деятельность, а у всех их клиентов аннулировались бы документы и они бы получали запрет на въезд, — отметил Матвеев.