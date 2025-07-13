Легализация мигрантов: кто помогает иностранцам остаться в России

— Я бы сказал, что начались какие-то чистки за такого рода преступления, если бы мы по итогам видели, что люди, которые занимались незаконной легализацией мигрантов, получали бы серьезные наказания, у них бы конфисковалось имущество и средства, полученные за такую деятельность, а у всех их клиентов аннулировались бы документы и они бы получали запрет на въезд, — отметил Матвеев.