Ледяной гигант. Как открыли Уран и почему планета «лежит на боку»

Астрономы называют Уран и Нептун двумя ледяными гигантами Солнечной системы. Это значит, что они состоят из небольшого количества водорода и гелия, а также содержат более тяжелые элементы, такие как кислород, углерод, азот и сера. Под относительно тонкими внешними оболочками из водорода и гелия мантии этих планет в основном состоят из сжатой, вязкой воды и аммиака. В отличие от газовых гигантов скалистые ледяные ядра ледяных гигантов пропорционально больше, чем количество содержащегося в них газа.