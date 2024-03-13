Ледяной гигант. Как открыли Уран и почему планета «лежит на боку»

Ровно 243 года назад, 13 марта 1781 года, была открыта седьмая по удаленности от Солнца и третья по величине планета Солнечной системы — Уран. Объект наблюдали в небе и раньше, но сначала считали звездой, а затем кометой, пока не заподозрили, что это небесное тело может быть только новой планетой.
РБК Life собрал интересные факты о ледяном гиганте, который вращается «лежа на боку».
Общие факты
- Уран — седьмая планета от Солнца и третья по величине в Солнечной системе. Она отличается своеобразным химическим составом, экстремальными температурами и необычным наклоном оси.
- Объем Урана в 63 раза больше, чем объем Земли. Диаметр на экваторе составляет 31 763 мили (51 120 км). Можно представить, что внутрь планеты уместилось бы 63 земные сферы. Также ледяной гигант в четыре раза шире нашей планеты.
- Сутки на Уране длятся порядка 17 часов 14 минут и 23 секунд. Продолжительность одного года составляет 42 718 уранианских солнечных дней.
- У Урана есть свои естественные спутники, их 27. Они получили названия в честь персонажей из произведений Уильяма Шекспира (Джульетта, Пак, Корделия, Офелия, Бьянка, Дездемона) и Александра Поупа (Умбриэль), что является исключением. Традиционно спутники носят имена из греческой и римской мифологии.
Открыватель-музыкант
Англичанин Уильям Гершель (William Herschel), который открыл планету, был музыкантом Ганноверской гвардии, работал учителем музыки и органистом. Его хобби — астрономия — со временем стало делом жизни. В 1770-е годы он приобрел серьезную репутацию в научных кругах.
Почти за столетие до открытия, в 1690 году, астроном из Англии Джон Флемстид совершил ошибку и зарегистрировал Уран как звезду 34 в созвездии Тельца. 13 марта 1781 года расположение звезд в районе созвездия Тельца изучал уже Гершель, но и он не смог определить истинную природу найденного объекта, решив, что это комета. Астрономы принялись изучать сообщение Гершеля и пришли к выводу, что это новая планета.
Уран стал первой планетой, обнаруженной с помощью телескопа. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн достаточно яркие, поэтому наблюдать их можно невооруженным глазом.
Ледяной гигант
Астрономы называют Уран и Нептун двумя ледяными гигантами Солнечной системы. Это значит, что они состоят из небольшого количества водорода и гелия, а также содержат более тяжелые элементы, такие как кислород, углерод, азот и сера. Под относительно тонкими внешними оболочками из водорода и гелия мантии этих планет в основном состоят из сжатой, вязкой воды и аммиака. В отличие от газовых гигантов скалистые ледяные ядра ледяных гигантов пропорционально больше, чем количество содержащегося в них газа.
Проще говоря, Уран — это шар из газа и льда.
Имя
Астроном Уильям Гершель безуспешно пытался назвать свое открытие Георгием Сидусом (лат. звезда Георгия — Georgium Sidus) в честь своего покровителя, английского короля Георга III. Вместо этого планета в конечном итоге получила имя в честь греческого бога неба Урана, который также был отцом Кроноса (или Сатурна в римской мифологии).
Уран — единственная планета, чье название пришло из древнегреческой мифологии. Остальные планеты были названы в честь персонажей из древнеримских мифов.
Цвет
Из-за метана в атмосфере планета имеет бледный зеленовато-голубой цвет. Внешне Уран очень похож на Нептун, однако у первого — более насыщенный зеленый оттенок.
«Лежачая» планета
Из-за уникального наклона Урана кажется, будто он вращается, лежа на боку. Все дело в том, что угол ее вращения составляет 97,77°, таким образом, ось вращения Урана почти параллельна плоскости его орбиты. Для сравнения, Нептун, который находится по соседству, вращается под углом 28,5°.
Из-за такой необычной особенности в моменты солнцестояний на этой планете один из полюсов Урана все время направлен на Солнце. Каждый полюс планеты на протяжении 42 земных лет находится в темноте, а еще 42 года освещен Солнцем. В моменты равноденствий Солнце обращено к экватору планеты, поэтому смена дня и ночи на Уране похожа на ту, что существует на других планетах.
Ученые предполагают, что такой сильный наклон оси вращения произошел 3−4 млрд лет назад в результате столкновения с другим космическим объектом. Этот же случай мог привести к тому, что ледяной гигант, как и Венера, вращается по часовой стрелке, в то время как другие планеты Солнечной системы вращаются против часовой стрелки, в том же направлении, что и Солнце.