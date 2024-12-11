Ледяная угроза. В Петербурге создали устройство от сосулек

«В Санкт-Петербурге я сталкивался со случаями, когда на людей падали огромные глыбы льда и снега с крыш, но однажды это случилось с моим родственником. Сосулька пролетела буквально в метре от него. Он чудом уцелел! После этого случая я держал в голове мысль, что не должно такого случаться с людьми, и, найдя возможность реализовать свою идею, воспользовался ею», — подчеркнул автор разработки, магистрант ГУАП Даниэле Казадио.