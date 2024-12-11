Ледяная угроза. В Петербурге создали устройство от сосулек

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Устройство для защиты крыш многоквартирных домов от сосулек и снега создали в ГУАП. Разработка не только обеспечивает безопасность пешеходов, но и защищает строительные конструкции, сообщили в пресс-службе вуза.
Наледь на крышах многоквартирных домов представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей: каждый год в культурной столице России около 150 человек получают травмы в результате падения снежных масс и сосулек, рассказали в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Кроме того, регулярное образование наледи может приводить к повреждению крыш и фасадов зданий.
«В Санкт-Петербурге я сталкивался со случаями, когда на людей падали огромные глыбы льда и снега с крыш, но однажды это случилось с моим родственником. Сосулька пролетела буквально в метре от него. Он чудом уцелел! После этого случая я держал в голове мысль, что не должно такого случаться с людьми, и, найдя возможность реализовать свою идею, воспользовался ею», — подчеркнул автор разработки, магистрант ГУАП Даниэле Казадио.
Магистрант под руководством преподавателей разработал устройство для предотвращения образования наледи на карнизных свесах крыш многоквартирных домов. Оно, по словам авторов, обеспечивает безопасность пешеходов и имущества, продлевает срок службы строительных конструкций, а также снижает эксплуатационные затраты.
Устройство состоит из циркуляционного насоса и системы нагревательных пластиковых труб, которые устанавливают вдоль ливнестоков, приемных воронок и желобов.
«Существующие энергонагреватели растапливают снег слишком резко и не решают проблему образования сосулек. Даниэле предлагает использовать тепло из домовой вентиляции, которая уже нагрета поступающей жильцам энергией, и перенаправлять его на обогрев карнизов, чтобы снег растапливался естественным путем, плавно. Устройство применимо практически ко всем домам, вентиляция которых находится сверху», — отметил один из руководителей исследования, доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества Александр Чабаненко.
Исследование проводилось при поддержке Жилищного комитета Санкт-Петербурга.