Ледники стали таять в три раза быстрее, чем десятилетие назад

В 2000 году площадь ледников, покрывающих Землю, исключая крупные континентальные щиты в Гренландии и Антарктиде, составила 706 тысяч квадратных километров, а объем — чуть более 158 тысяч кубических километров. Согласно расчетам, если бы эта масса растаяла, уровень моря поднялся бы на 324 миллиметра.
Теперь исследователи объединили результаты различных наблюдений и подсчитали скорость таяния льда на планете, за исключением Гренландии и Антарктиды. Научная работа опубликована в журнале Nature.
Оказалось, что в период с 2000 по 2023 год ледники потеряли 6,5 гигатонны массы. Это добавило 18 миллиметров к уровню моря. Скорость таяния в 2012—2023 годах увеличилась на 36% по сравнению в 2000—2011-ми.
За последние пять лет отмечается самая масштабная потеря льда. Каждый год — минус 400 гигатонн, включая рекордный 2023-й — минус 548 гигатонн.
Если сравнивать с ледниковыми щитами, то потери всех остальных ледников за десятилетие, с 2002 по 2021 год, оказались на 18% больше, чем потери Гренландии, и в два раза превышают потери Антарктиды.
Новые расчеты не противоречат тем, что были проведены ранее. Если такая скорость таяния сохранится, возникнет угроза повышения уровня моря, что приведет к затоплению части островных государств.
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