Ледники стали таять в три раза быстрее, чем десятилетие назад

В 2000 году площадь ледников, покрывающих Землю, исключая крупные континентальные щиты в Гренландии и Антарктиде, составила 706 тысяч квадратных километров, а объем — чуть более 158 тысяч кубических километров. Согласно расчетам, если бы эта масса растаяла, уровень моря поднялся бы на 324 миллиметра.